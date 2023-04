Show cooking, sci di fondo on the beach, concertone del 1° maggio: ecco cosa fare in questo weekend lungo

Savonese. Sarà un fine settimana lungo quello previsto dal 29 al 1° maggio. Con la festa dei lavoratori ci saranno tre giorni per riposarsi: sono tante infatti le attività previste, alcune potrebbero subire qualche modifica per via del maltempo previsto nel savonese.

La tappa finalese del Mercato Riviera delle Palme è stata già annullata, in attesa di una nuova data, mentre la manifestazione ‘Munta e China’ di Rialto è stata spostata alla prossima settimana. Nonostante il tempo sia brutto, questo fine settimana sono previsti tanti appuntamenti anche al chiuso che non sono soggetti a spostamenti. Vediamoli insieme.

AD ALBENGA SPAZIO AL GUSTO: SI SCOPRE L’ASPARAGO VIOLETTO

Dopo l’appuntamento alla scoperta del carciofo spinoso, sabato 29 aprile spazio all’asparago violetto ad Albenga. In occasione ci saranno show cooking in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Agrario in Piazza San Michele. Il format è dedicato ai fantastici “4 d’Arbenga” ovvero i 4 di Albenga: carciofo spinoso, asparago violetto, pomodoro cuore di bue, zucchina trombetta. Questa volta è il turno dell’asparago violetto. L’asparago Violetto d’Albenga è una varietà unica al mondo, infatti presenta una caratteristica genetica particolare: possedendo 40 cromosomi anziché 20 come tutti gli altri asparagi, il Violetto non può incrociarsi con altre varietà e così se ne preserva la purezza. Ma sabato, domenica e lunedì ad Albenga ci saranno anche il raduno delle ‘Topolino’ in Piazza Petrarca, la XXVI edizione del concorso letterario ‘C’era una svolta’ del Liceo Classico Giordano Bruno e talk ad hoc in occasione di Fior d’Albenga. Qui i dettagli.

AL TEATRO SACCO AL VIA LA RASSEGNA ‘LUCIANA COSTANTINO 2023’ CON LO SPETTACOLO ‘ARTICOLO QUINTO’

Sabato 29 aprile parte la rassegna ‘Luciana Costantino 2023’ al Teatro Sacco di Savona. Il via con una commedia in lingua genovese in tre atti di Ugo Palmieri dal titolo “Articolo Quinto”. Protagonisti in scena gli attori del Gruppo Teatrale Don Bosco con Gianni Way, Margherita Alipede, Barbara Ponte, Elvira Todeschi, Alfredo Valle, Teresa Bolla, Paolo Guido. La regia è curata da Eugenio Rusca. Lo spettacolo vede Tommaso Badano, il protagonista, vittima delle angherie della moglie e della cognata, preoccupate solo di trovare marito alla giovane Gemma, viziata e vanitosa. Tutta la vicenda si svolge in un groviglio spassoso di trovate per rimettere in carreggiata la ragazza, farle sposare l’uomo che la desidera e liberare Tommaso dalla oppressione delle due donne. Al termine dello spettacolo, fuori concorso, saranno rese note le tre compagnie finaliste che si contenderanno i riconoscimenti messi in palio.

A LAIGUEGLIA ‘SCI DI FONDO ON THE BEACH’

Sabato 29 aprile nella Baia del Sole a Laigueglia si terrà la manifestazione ludico-sportiva “Sci di Fondo On The Beach 2023” che giunge alla sua dodicesima edizione. A sfidarsi sulla sabbia le squadre provenienti da diverse località sciistiche, anche se non mancheranno quelle locali pronte a difendere il territorio. Ai nastri di partenza ci saranno Erik Benedetto, istruttore nazionale e allenatore di Sci di Fondo; l’ex fondista Elisa Brocard e l’ex campionessa dello sci alpino Alessandra Merlin nonché il biathleta italiano più medagliato Dominik Windisch new entry dell’edizione di quest’anno. Sono 21 le squadre che hanno confermato la loro partecipazione alla dodicesima edizione tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Il programma completo qui.

AD ALBISSOLA MARINA IN BELLA MOSTRA LE OPERE DELL’ARTISTA NINO VENTURA

A partire da sabato 29 aprile ad Albissola Marina si potrà conoscere da vicino l’arte di Nino Ventura. Nel Circolo degli Artisti spazio alla mostra ‘Arrivano dal Mare’. L’esposizione raccoglie circa 30 opere in terracotta dell’artista nato ad Acireale (classe 1959), che ha il suo studio nella Tenuta Cerello a Chivasso in Piemonte. Qui saranno visibili sculture a forma di pesci, sirene, angeli, dervisci, maschere e ninfe, sfingi e uomini pensatori, soluzioni immaginarie di creature che popolano la sua fantasia. Tutti i personaggi di Ventura hanno gli occhi chiusi perché, come dice l’artista stesso, “non vedano le bruttezze del mondo e inducano nello spettatore l’introspezione, il desiderio di guardarsi dentro”. In contemporanea, sulla fontana della Passeggiata degli Artisti, nei pressi del molo Sant’Antonio, è osservabile il famoso gruppo scultoreo ‘L’esercito del Piccolo Pesce’, con 12 sculture alte 3 metri dello stesso Ventura.

A LOANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘CUORE DI LUPO’ DI RAFFAELLA VERGA

Sabato 29 aprile nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà la presentazione di “Cuore di lupo” di Raffaella Verga. Il mistero che avvolge la morte dell’ex sindaco di Limone Piemonte è solo l’inizio di un thriller ambientalista che si dipana fra le strade del paesino e sulle sue meravigliose montagne, fra colpi di scena, suspense, incidenti e traffici “insabbiati”. L’autrice vive a Loano, ha una laurea in lettere moderne e una in psicologia. È una corporate coach, per lavoro si occupa di formazione psicologica e comportamentale per aziende e privati. La scrittura la contraddistingue fin da bambina. “Cuore di lupo” è il suo ottavo romanzo. Con Albatros il Filo ha già pubblicato “Con gli occhi degli altri” (2008), premio segnalazione della critica al Viareggio Carnevale, ed “Etichette nere per il bene e il male” (2010).

AL PARCO ASINOLLA UN WEEKEND LUNGO ALL’INSEGNA DEL RELAX E DEL BUON CIBO

Al parco Asinolla di Pietra Ligure è previsto un weekend lungo con il 1°maggio. I preziosi ingredienti sono la natura, gli animali, il relax, il buon cibo e ovviamente tanto divertimento. Tante le attività previste tra cui slow trekking con gli asini, laboratori per bambini e grigliate. Qui i dettagli.

A SAVONA IL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO

Concludiamo con il ‘Concertone del 1° maggio‘ organizzato al centro polifunzionale Le Officine di Savona. Nel pomeriggio ci saranno i Liberamente Tribute Nomadi Band per un concerto tributo dedicato allo storico gruppo emiliano, con Francesco Zino (voce), Luca Felice e Claudio Diapede (tastiere), Gianni Camoirano (chitarra), Marco Pesce (basso), Daniele Crisafulli (batteria). La band, riconosciuta tra quelle ufficiali dai Nomadi stessi, da molti anni porta sul palco i più famosi brani del gruppo.

Da ricordare che, a causa del maltempo previsto questo fine settimana nel savonese, alcuni eventi potrebbero subire delle modifiche.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.