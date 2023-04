Serie D, Vado sconfitto dal Sestri Levante. Didu: “Un plauso agli avversari. Sicuro che reagiremo subito”

Il Vado rimane terzo ma non riesce a compiere l’impresa venendo battuto 2 a 0 dalla capolista Sestri Levante, sempre più schiacciasassi di questa edizione della Serie D. Marco Didu ha analizzato una partita dal doppio andamento: “La partita era molto delicata e andava vissuta sugli episodi. Abbiamo sofferto nel primo tempo, loro sono una squadra molto aggressiva nella riconquista della palla e non siamo riusciti a trovare le nostre solite trame. Non siamo riusciti a spezzare il loro ritmo, però nel secondo tempo siamo entrati in maniera diversa. Il Sestri è calato e siamo riusciti a gestire meglio la palla, avendo anche qualche situazione importante a disposizione. Ovvio che quando si rimane in dieci per così tanto tempo le difficoltà aumentano, ma il calcio è questo”.

Infine il tecnico rossoblù ha voluto complimentarsi con gli avversari: “Stanno dimostrando di meritarsi tutto quello che stanno ottenendo. Un plauso ad una società modello e una squadra veramente forte. Il nostro è un percorso importante, ci manca ancora uno step in partite come queste ma devo solo ringraziare i ragazzi per la loro predisposizione. Sono sicuro che reagiremo subito“.

Appuntamento a giovedì presso lo stadio Chittolina, dove il Vado affronterà la Sanremese in una partita che darà sicuramente degli spunti interessanti.