Serie D: Vado-Sanremese 2-2, i gol di Di Renzo e Capano (VIDEO)

Vado Ligure. Nella trentaquattresima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A“, Vado e Sanremese si sono spartite la posta in palio. 2 a 2 il risultato finale, maturato ieri pomeriggio sul terreno di gioco del “Ferruccio Chittolina”.

Una partita combattuta, aperta a qualsiasi scenario. Meglio la Sanremese nella prima frazione, grazie a incursioni e rapidi contropiedi in campo aperto. Meglio il Vado nella ripresa, più di manovra e di palleggio. Ne è uscito un pareggio in rimonta per i rossoblu, che accontenta il pubblico sugli spalti ma scontenta entrambe le formazioni in campo.

Il Vado infatti, a quattro giornate dal termine, non riesce a riaccorciare sui ponentini, rimanendo terzo a 5 punti dal secondo posto. La Sanremese invece dice definitivamente addio ai sogni di gloria, consegnando al Sestri Levante (si attendeva solo l’aritmetica, ndr) – vincente 1 a 3 a Gozzano – la vittoria del campionato.

Ora sosta pasquale. Alla ripresa la squadra allenata Didu sarà impegnata in trasferta in Lombardia, sul campo del Legnano.

I gol del Vado nelle immagini di Niccolò Costa.

1-2, Di Renzo (39° minuto)

2-2, Capano (74° minuto)