Serie D: Vado e Sanremese pareggiano (2-2), consegnando la Serie C al Sestri Levante

Vado-Sanremese 2-2 (39′ Di Renzo, 74′ Capano – 7′ Scalzi, 28′ Panettoni)

Webcronaca (LIVE):

Secondo tempo:

90’+3 Fischio finale: Vado-Sanremese 2-2.

90′ Tre minuti di recupero.

85′ Vado vicino alla rimonta. Manno – da poco entrato – riceve dalla sinistra, converge e calcia, destro rimpallato . Capano raccoglie la respinta. Gran tiro a mezza altezza. Tartaro si supera e con un balzo felino toglie il pallone dall’angolo alto. Parata stilisticamente bella e difficile.

74′ GOL VADO! Lo Bosco dal vertice sinistro dell’area lavora di corpo, finta su un avversario e passa al centro. Velo di D’Iglio a liberare Capano. Il centrocampista vadese, appena subentrato, fa partire un preciso tiro dal limite, che si infila imparabilmente sotto al sette. I rossoblu trovano il pareggio. 2-2.

73′ Ammonito Laratonda (S).

72′ Angolo Vado dalla destra. Parabola arcuata. Di Renzo stoppa in solitaria sul secondo palo, ma indugia un po’ troppo. Michayloskiy mura provvidenzialmente.

65′ Occasione Vado. Azione prolungata dei locali. Capra, staffilata dal limite. Il portiere ospite Tartaro si supera, parando d’istinto con la mano di richiamo, nonostante una ingannevole deviazione.

63′ Sanremese, vicina al tris in due circostanze ravvicinate. Cross dalla sinistra. Ancora incomprensione della difesa rossoblu, che regala palla agli avversari.

Un difensore vadese, completamente solo, rinvia di testa. Scalzi riceve e calcia di prima intenzione. Fresia respinge lateralmente. Gagliardi si fionda e va a botta a sicura, colpendo la traversa a porta praticamente sguarnita da posizione decentrata. Azione ancora viva. In terza istanza Aperi calcia dal limite. Centrale, Fresia blocca.

56′ Lo Bosco, in coordinazione aerea a centro area, non trova lo specchio.

53′ Punizione Sanremese dalla lunetta, posizione pericolosa. Va Gagliardi. A lato di poco.

51′ Giallo a Bane (V).

49′ Ghigliotti serve Lo Bosco, che mira la porta da buona posizione. Bregliano mura provvidenzialmente con un intervento in scivolata.

La gara riprende alle 15:58.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Sanremese 1-2.

39′ GOL VADO! Sul ribaltamento di fronte, i rossoblu accorciano le distanze. Lo Bosco vince caparbiamente un contrasto sulla trequarti e calcia. Il tiro, deviato da un difensore ponentino, arriva nella disposizione di Di Renzo. Il bomber rossoblu riceve in area e con una conclusione rasoterra batte Tartaro, segnando il suo 20° gol in campionato. 1-2.

38′ Occasione Sanremese. Cross dalla sinistra. Il portiere Fresia esce, ma cadendo perde il pallone. Gagliardi raccoglie all’altezza del dischetto e si gira rapidamente. Palla fuori di nulla.

34′ Contropiede Sanremese. Tiro di Scalzi dal vertice destro dell’area. Fuori bersaglio.

28′ GOL SANREMESE! Ancora Scalzi, lasciato sempre in solitaria. Avanza sulla destra e mette in mezzo. Panettoni, dimenticato dalla difesa rossoblu, trova la deviazione vincente sotto porta. Retroguardia rossoblu troppo statica e distratta. 0-2.

Sulle tribune si siedono intanto il presidente del Vado Franco Tarabotto, accompagnato da Aldo Spinelli.

24′ Scalzi prova dalla media distanza. Soluzione centrale, Fresia fa sua la sfera.

20′ Vado in avanti. Spanu affonda sulla sinistra e crossa al centro. Di Renzo si inerpica di testa. Pallone di poco alto.

11′ Ammonito l’ex Aperi (S) per simulazione.

10′ Approccio del Vado decisamente sotto tono. Un’incomprensione tra Bane e Casazza, per poco non porta a un’autorete.

7′ GOL SANREMESE! Al primo tiro effettivo, dopo comunque un avvio deciso degli ospiti. Errore evidente della retroguardia vadese, che lascia libero Scalzi. Il giocatore matuziano, lanciato in campo aperto, si presenta completamente solo davanti a Fresia e lo buca con un sinistro rasoterra. 0-1.

L’incontro prende il via alle ore 14:59.

Vado schierato da mister Didu con un 3-4-1-2. Fresia tra i pali. In difesa Casazza, Tinti e Bane (al posto dello squalificato De Bode). Spanu terzino sinistro, Ghigliotti a destra. D’Iglio e Cenci le e mezzeali. Capra a supporto del duo offensivo Di Renzo-Lo Bosco.

Tabellino:

Vado: Fresia, D’Iglio, Tinti, Capra, Lo Bosco, Di Renzo (81′ Bingo), Cenci (54′ Capano), Ghigliotti, Casazza, Bane, Spanu (63′ Mele)

A disp.: Ascioti, Toskaj, Castelletto, Manno, Bonanni, Lagorio. All. Didu

Sanremese: Tartaro, Bregliano, Michayloskiy, Riviera (66′ Giacchino), Maglione, Gagliardi, Aperi (80′ Pellicanò) Valagussa, Panettoni (66′ Nouri), Scanzi (66′ Rizzo), Larotonda

A disp.: Bohli, Becchini, Del Barba, Aita, Owesu. All. Giannini

Arbitro: Mattia Maresca (Napoli). Assistenti: Mattia Bettani (Treviglio) e Franco Pirola (Abbiategrasso)

Note: Pomeriggio coperto. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Angoli 6-3. Spettatori 350 circa.

Vado Ligure. Scontro diretto per la piazza d’onore. Nella trentaquattresima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita nel turno infrasettimanale la Sanremese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina” ore 15:00.

Altro derby ligure d’alta quota dunque. I rossoblu, terzi a 64 punti, sono reduci dallo stop in casa della capolista Sestri Levante (2-0). Prima della battuta d’arresto contro i corsari, ormai lanciati verso la Serie C, i rossoblu di Didu erano reduci da nove successi di fila e non perdevano da novembre.

I ponentini matuziani occupano invece il secondo posto, con 69 punti, cinque lunghezze sopra ai vadesi. Avendo approfittato nell’ultimo turno della sfida interna contro turno il già retrocesso Fossano, battuto (3-0).