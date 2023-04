Serie D: il Vado torna al successo, liquidando la Castanese (2-0)

Vado-Castanese 2-0 (5′ Di Renzo, 31′ Lo Bosco)

Cronaca diretta (LIVE):

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Castanese 2-0.

90′ Quattro minuti di recupero.

74′ Giallo a Cenci (V).

70′ Sul ribaltamento frontale Manfrè, da posizione defilata, calcia sull’esterno della rete.

69′ Lo Bosco imbecca Capano. Questi finta col corpo all’altezza del dischetto, ma indugia un po’ troppo. Favorendo il provvidenziale recupero di un difensore ospite in scivolata.

60′ Opportunità Vado. Di Renzo riceve un lencio da centrocampo, stoppa a seguire e dai pressi della libera libera una staffilata. Pallone leggermente a lato.

59′ Punizione Castanese dalla trequarti. Va Manfrè. Fresia, sul proprio palo, non si fa sorprendere.

57′ Ammonito De Bode (V).

54′ Giallo a Sette (C).

52′ Castelletto converge e libera un destro dal limite. Alto.

49′ Occasione Castanese in contropiede. Cross dalla destra. Urso, subentrato all’intervallo, conclude al volo dal vertice sinistro dell’area piccola. Buona coordinazione, ma palla fuori di poco.

47′ Punizione Vado dai trenta metri. Va D’Iglio, a lato.

La gara riprende alle ore 16:00.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Castanese 2-0.

45′ Vado vicino al tris sul fischio della sirena. Di Renzo sponda di petto per Lo Bosco il quale, con un tiro al volo dai venticinque metri, per poco non trova il gol della domenica. La sua palombella esce infatti di un nulla a portiere ormai battuto.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Altra bella azione in ampiezza dei locali. Castelletto serve Di Renzo. Il tiro di quest’ultimo viene parato da Oliveto.

42′ Punizione Castanaese dalla lunga distanza. Staffilata di Becchi leggermente a lato, con Fresia comunque sulla traiettoria.

38′ Battistello calcia dal limite. Fresia blocca in due tempi.

31′ GOL VADO! Bella azione di prima intenzione. Castelletto si incunea a sinistra e serve a centro area Lo Bosco, il quale stoppa all’altezza del dischetto e con un sinistro in diagonale batte il portiere lombardo Oliveto. Anche il secondo ariete rossoblu risponde all’appello. 2-0.

25′ Castelletto dentro l’area non riesce a concludere da ottima posizione.

18′ Dalla parte opposta, sempre da corner. Lo Bosco nell’area piccola, in leggero ritardo, non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

16′ Angolo Castanaese dalla destra. Sorrentino gira in mischia dopo un rimpallo. Palla alta non di molto.

12′ Azione insistita della Castanaese, che prova a reagire. Lomolino libera un insidioso sinistro dai venticinque metri. Fresia in tuffo sventa in corner.

5′ GOL VADO! Cross col contagiri di Spanu dalla sinistra. Di Renzo incorna a centro area, mandando il pallone sotto l’incrocio. 21° gol in campionato per il bomber vadese. 1-0.

4′ Iniziativa di Spanu dal fondo sinistro. Il suo tiro cross è però troppo sul portiere.

Fischio d’inizio puntuale, ore 15:30. Nelle file vadesi squalificato Capra.

Tabellino:

Vado: Fresia, D’Iglio, De Bode, Castelletto, Lo Bosco (87′ Bingo), Di Renzo (80′ Manno), Ghigliotti (83′ Lagorio), Casazza, Capano (72′ Cenci), Bane, Spanu (64′ Tinti)

A disp.: Ascioti, Toskaj, Castiglione, Mele. All. Didu

Castanese: Oliveto, Manfrè, Lomolino, Sette (69′ Grieco), Sorrentino (46′ Gatelli), Becchi, Boccadamo (46′ Urso), Battistello, Costa, Arrigoni (61′ Lionetti), Milani (34′ N’Dyiaye)

A disp.: Benini, Foglio, Sanducco, Rancati. All. Ferri

Arbitro: Alessandro Papagno (Roma 2). Assitenti: Lorenzo Gatto (Collegno) e Samuele Beraina (Bra)

Note: Pomeriggio coperto me mite. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: De Bode (V), Cenci, D’Iglio e Sette (C). Recupero 1′ e 4′. Angoli 2-7. Spettatori 100 circa.

Vado Ligure. Trentaseiesima, nonché terzultima, giornata del campionato interregionale calcistico di Serie S, girone “A”. Il Vado ospita la Castanese, squadra lombarda con 38 punti, invischiata nella zona Play-Out. Penultima uscita fra le mura amiche del “Chittolina”. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

Il Vado, dopo un solo punto totalizzato nelle ultime tre gare (Sestri Levante-Vado 2-0, Vado-Sanremese 2-2, Legnano-Vado 3-1), è stato agganciato a 64 punti dal Bra. La squadra di Didu, in virtù degli scontri diretti favorevoli, conserva il terzo posto . Dovendo tuttavia ora difendersi dai piemontesi, al fine di disputare in casa la prima gara dei Play-Off.