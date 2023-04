Serie D: Sestri Levante-Vado 1-0, segui in diretta il super derby (LIVE)

Sestri Levante-Vado 1-0 (68′ Forte)

Webcronaca (LIVE):

Secondo tempo:

71′ Giallo a Forte (S).

68′ GOL SESTRI LEVANTE! Praticamente dal ribaltamento frontale. Azione sull’asse dei neo entrati Daniello e Forte. Cross dalla destra del primo. Incornata sul secondo dell’attaccante, libero di saltare indisturbato dopo l’espulsione di De Bode. 1-0.

66′ Occasione Vado. Lo Bosco salta abilmente tre avversari e con una finta di corpo si presenta nei pressi del limite, leggermente decentrato sulla sinistra. Conclusione rasoterra a giro. Anacoura salva, distendendosi e togliendo il pallone dall’angolo basso.

56′ Vado in dieci uomini. Scontro di gioco tra De Bode e Marquez. Il difensore vadese, già ammonito, si vede sventolare il secondo cartellino giallo, dovendo lasciare anzitempo il campo.

54′ Sestri Levante vicino al vantaggio. Punizione dai venticinque metri. Dalla mattonella va lo specialista Candiano. Il pallone scheggia l’incrocio dei pali.

50′ Ammonito Troiano (S).

La partita riprende alle ore 16:33. La pioggia è intanto cessata.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Sestri Levante-Vado 0-0.

45’+1 Punizione per i locali dai trenta metri. Va Candiano. Soluzione centrale, Fresia controlla.

45’+1 Ammonito anche Castelletto (V).

45′ Due minuti di recupero.

44′ Ripartenza Sestri Levante. Marquez dal limite serve il taglio di Candiano. Quest’ultimo, da posizione defilata, trova solo l’esterno della rete.

Nel frattempo comincia a piovere.

35′ Ammoniti anche Raggio Garibaldi (S), Marquez (S) e Di Renzo (V). Partita carica di agonismo.

32′ Giallo a De Bode (V).

21′ Troiano vince un contrasto sul fondo destro. Il suo cross, da posizione invitante, è però male calibrato.

17′ Sestri in avanti. Cirrincione affonda sulla sinistra e crossa basso. Parlanti riceve e gira di prima intenzione a centro area. Fresia alza sopra la traversa.

Trascorso il primo quarto d’ora nulla di realmente significativo da segnalare. Iniziativa della manovra in questo avvio però maggiormente in mano al Sestri Levante, andato due volte in gol ma a gioco ampiamente fermo (fuorigioco e fallo). Vado avvio più guardingo e attendista.

3′ Punizione dalla fascia destra. Candiano irrompe di testa nei pressi del limite dell’area piccola. Palla alta.

Fischio d’inizio puntuale ore 15:30.

Tabellino:

Sestri Levante: Anacoura, Podda, Turno, Pane, Oliana, Troiano (65′ Daniello), Cirrincione (58′ Forte), Candiano, Marquez, Raggio Garibaldi, Parlanti

A disp.: Pucci, Masini, Casagrande, Currò, Occhipinti, Rovido, Conti. All. Barilari

Vado: Fresia, D’Iglio, De Bode, Tinti, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti, Casazza, Spanu

A disp.: Ascioti, Manno, Calcagno, Cenci, Bonanni, Mele, Bane, Lagorio, Bingo

Arbitro: Federico Muccignato (Pordenone). Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo) e Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

Note: Pomeriggio nuvoloso con pioggia a intermittenza. Fondo sintetico in buone condizioni. Al 56′ espulso De Bode (V) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Marquez, Raggio Garibaldi, Troiano, Forte (S), Di Renzo e Castelletto (V). Angoli 4-1. Spettatori 400 circa.

Sestri Levante. Sfida di cartello della trentatreesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”.

Derby ligure di prestigio tra Sestri Levante e Vado. Corsari al comandano del torneo con 79 punti e lanciati ormai verso la Serie C, vadesi terzi in graduatoria a 64 punti. Entrambe le compagini sono reduci da ben nove vittorie di fila. Tutti presupposti dunque per un incontro avvincente e interessante. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio ” Giuseppe Sivori“, ore 15:30.

Diversi confronti e duelli individuali rispetto a quanto di meglio possa offrire, in questo momento, il campionato. Tra questi, gara nella gara è quella tra i due bomber arieti Di Renzo e Marquez. Appaiati in testa alla classifica cannonieri, a quota 19 gol.