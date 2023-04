Sempre più “green” la mensa scolastica di Albissola: ecco le “Io non spreco” bag per portare a casa gli alimenti non consumati

Albissola Marina. Ecco “Io non spreco bag” e le borracce riutilizzabili che la ditta Camst ha offerto in sede di gara recentemente conclusa e che in questi giorni il Comune di Albissola Marina sta distribuendo ai fruitori della refezione scolastica.

“Il pane, la frutta e gli alimenti che che risultassero non consumati durante il pasto potranno essere portati a casa in apposito astuccio mentre sarà possibile utilizzare le borracce in luogo delle bottiglie di plastica”, precisa l’assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali Elisa Tomaghelli.

“Camst è impegnata nella lotta allo spreco alimentare e lo scorso 1 marzo ha ritirato il premio di ‘Mensa Green’, importante riconoscimento che certifica l’efficacia del loro lavoro. Un ringraziamento a Camst e alle famiglie che ogni giorno contribuiscono al fine di creare un servizio di refezione (oltre che di qualità) anche sempre più sostenibile”.