Semifinale Play-Off, Prima Categoria: la Spotornese batte il Multedo al 90° (1-0) e conquista la finale

Spotornese-Multedo 1-0 (90’+2 Carminati)

Webcronaca (LIVE):

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Spotornese-Multedo 1-0.

LA SPOTORNESE APPRODA IN FINALE! DOMENICA PROSSIMA SFIDA IN CASA DEL PRA’.

90’+4 Un panchinaro della Spotornese butta un pallone in campo per evitare la ripresa dell’azione del Multedo, proteso alla disperata ricerca del pareggio. Attimi finali di nervosismo. L’arbitro espelle Marangon.

90’+2 GOL SPOTORNESE! Quando le squadre sembravano indirizzate ai supplementari, arriva il lampo nel deserto. Carminati riceve dai venticinque metri. Alza lo sguardo e fa partire un fendente imparabile, che si infila sotto all’incrocio. Esplode la tifoseria locale. 1-0.

90′ Cinque minuti di recupero.

79′ Multedo in attacco. Frulli, da poco entrato, riceve sul secondo palo e calcia. Pallone alto di poco.

A venti minuti dalla fine prosegue il sostanziale equilibrio. Ricordiamo, qualora la gara terminasse in parità nei 90′ si disputerebbero due ulteriori tempi supplementari da 15′ l’uno.

59′ Occasione Multedo. Mazzei si incunea, un suo primo tentativo si infrange su difensore locale. Il pallone resta nella disponibilità dell’attaccante genovese, che controlla e conclude. Il portiere Filippi, di riflesso, alza sopra la traversa.

58′ Colombino lancia Ferrotti. L’attaccante locale finta su un avversario e converge, ma dal limite dell’area non trova la porta.

56′ Colombino crossa dalla destra. Bogarin, di testa a centro area, non riesce a indirizzare verso la porta.

54′ Genovesi nuovamente insidiosi su calcio da fermo. Corner dalla sinistra. Bellicchi prende il tempo all’avversario; si inerpica, ma dal limite dell’area piccola non trova lo specchio.

52′ Punizione Multedo dal vertice sinistro dell’area. Palla sull’esterno della rete.

51′ Giallo a Ottonello (S).

48′ Opportunità Multedo. Corner dalla sinistra. Un giocatore genovese colpisce di testa sul secondo palo. Provvidenziale salvataggio di Cosentino in prossimità della riga, rimasto in copertura.

La partita riprende alle ore 16:08.

Primo tempo:

45’+4 Fine primo tempo: Spotornese-Multedo 0-0.

45’+3 Occasione Spotornese, proprio in chiusura Punizione dalla trequarti destra. Greco scodella a centro area. Ferrotti riceve nell’area piccola ma, in equilibrio precario, non riesce nella deviazione vincente sotto porta. La difesa ospite si salva in qualche modo.

45’+3 Ammonito Bellicchi (M).

45′ Tre minuti di recupero.

44′ Lione tenta dai venticinque metri. Fuori bersaglio.

42′ Punizione Multedo dal vertice destro dell’area. Va Perricchio col sinistro a girare, alto non di molto.

37′ Il primo caldo stagionale sembra farsi ora sentire in campo. Dopo un buon avvio, ritmo adesso più blando e gioco spezzato. Orcino, nel mentre, si fa male ed è costretto a uscire. Lo rileva Lione.

33′ Tiro cross effettuato da Perricchio dal fondo destro. Trattoria insidiosa, che si spegne non lontana dal sette.

28′ Orcino calcia dalla media distanza. Pallone deviato in corner da un difensore ospite.

25′ Anche la parte centrale della prima frazione prosegue all’insegna dell’equilibrio. Difese attente a non concedere nulla agli attaccanti avversari.

Trascorso il primo quarto d’ora. Nessuna opportunità significativa da annotare sul taccuino. Squadre ordinate e accorte nel non lasciare spazi.

3′ Mazzei prova un tiro al volo dal limite. Debole e centrale, Filippi blocca.

La sfida inizia circa cinque minuti più tardi rispetto all’orario previsto (15:05).

Tabellino:

Spotornese: Filippi, Zhuzhi, Crovella (73′ Chessa) Greco, Ottonello, Cosentino (73′ Polito), Bogarin, Orcino (37′ Lione), Ferrotti, Carminati, Colombino

A disp.: Marangon, Basso, Ferrigno, Tomasi, Polito, Cossu, Intili. All. Dorigo

Multedo: J. Parodi, Perricchio, Chirvino (72′ Frulli), Bellichi, A. Parodi, Mukaj, Vignon, Degl’Innocenti, Mazzei, Giulianino, Becciu

A disp.: Cisternino, Sciandra, Cherici, Vargiu, Farina, Tacchino, Ferrara, Divano. All. Bazzigalupi

Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)

Note: Pomeriggio caldo, terso e soleggiato. Fondo sintetico in condizioni non ottimali. Ammoniti: Bellicchi (M). Angoli 3-2. Spettatori 200 circa.

Savona. Semifinale dello spareggio Play-off del campionato provinciale calcistico di Prima Categoria, girone “B”. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo “Ruffinengo” di Legino, ore 15:00.

La Spotornese, giunta 3° al termine del torneo, affronta internamente i genovesi del Multedo, arrivato 4° a un punto solo dai biancoazzurri.

Gara “secca“. Al termine di eventuali 120′ in parità (tempi regolamentari più supplementari), passerebbe la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. La vincente affronterà domenica prossima in trasferta il Pra‘, nella finale che varrà l’eventuale salto in Promozione.