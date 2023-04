Seconda Categoria. Il Murialdo torna a vincere: “Il penultimo posto vale tanto per noi”

Murialdo celebra la prima vittoria in campionato. Un successo che mancava da un anno esatto: era il 3 aprile scorso ed era l’ultima giornata contro il Santa Cecilia. L’1 a 0 con il Pallare, inoltre, ha permesso alla squadra di scavalcare gli avversari ed evitare anche quest’anno l’ultimo posto. Magre consolazioni, si potrebbe dire, ma non per un club che con fatica continua a mandare avanti la propria storia tra “Siamo alla soglia del 35° anniversario della società e vedere 15 presenze minime ad allenamento nonostante i risultati negativi di tutta la stagione ed arrivare all’ultima domenica con 20 convocati e altri ragazzi in tribuna,chi infortunato e chi no, vuol dire che dietro alle sconfitte c’è comunque un gruppo di ragazzi ed una società, con un cuore grande e con tanta voglia di portare avanti un progetto per il paese”. Con queste parole ilcelebra la prima vittoria in campionato. Un successo che mancava da un anno esatto: era il 3 aprile scorso ed era l’ultima giornata contro il Santa Cecilia. L’1 a 0 con il Pallare, inoltre, ha permesso alla squadra di scavalcare gli avversari ed evitare anche quest’anno l’ultimo posto. Magre consolazioni, si potrebbe dire, ma non per un club che con fatica continua a mandare avanti la propria storia tra mille difficoltà come aveva raccontato proprio a Ivg.it il presidente Enzo Barlocco

“Si è concluso il campionato con una vittoria. Domenica è stata una partita giocata con il cuore e con l’anima – scrive la società – Si è vista la voglia di vincere e di lottare su tutti i palloni per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti. Anche quest’anno abbiamo salvato la faccia l’ultima domenica lasciando alle nostre spalle una squadra che ha fatto peggio di noi. Per molti esultare per un penultimo posto può sembrare ridicolo ma per la nostra Società vuol dire molto. Ci abbiamo creduto fino in fondo, senza MAI perdere la voglia di divertirci e giocare insieme per uno scopo.

L’obiettivo non è da qualche anno la salvezza ma la sopravvivenza. Ecco che il numero di giocatori ad allenamento diventa la cartina tornasole al posto del numero dei punti sul campo: “Siamo alla soglia del 35° anniversario della Società e vedere 15 presenze minime ad allenamento nonostante i risultati negativi di tutta la stagione ed arrivare all’ultima domenica con 20 convocati e altri ragazzi in tribuna (chi infortunato e chi no) vuol dire che dietro alle sconfitte c’è comunque un gruppo di ragazzi ed una società, con un cuore grande e con tanta voglia di portare avanti un progetto per il paese.

Ci abbiamo creduto fino all’ultima domenica, sapevamo che un risultato positivo sarebbe dovuto arrivare prima poi, e ottenerlo sul campo cosi, con il cuore e con la grinta, scavalcando addirittura una squadra all’ultimo è stato per noi un grande orgoglio”.

Gioia ed entusiasmo che gettano una luce positiva anche sulla prossima annata: “Speriamo che quest’ultimo risultato positivo e questo gruppo fantastico di amici possa continuare a crescere anche l’anno prossimo e continuare sulla scia di quest’ultima giornata. Grazie di cuore a tutti”.