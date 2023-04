Seconda Categoria “B”, Dego-Rocchettese LIVE: in Valle è derby playoff

Risultato: Dego 0-1 Rocchettese (61’ Carta) [Live]

Al 67’ Mazzone e Ivan Monticelli rilevano Domeniconi e Edoardo Briano

Al 9’ continua il buon momento

Al 3’ la Rocchettese parte fortissimo creando un’occasione clamorosa, Martino però spara alto da buona posizione: che brivido per il Dego.

Termina così 0-0 senza recupero una prima frazione decisamente contratta, 45 minuti in cui la posta in palio sembrerebbe avere un po’ frenato le due compagini in campo.

Al 44’ Eletto direttamente da punizione trova una splendida traiettoria, ma Briano si conferma un muro alzando il pallone in corner.

Al 40’ spinge forte la Rocchettese creando due occasioni in pochi minuti, ma il pallone non vuole saperne di entrare: resiste lo 0-0 al Perotti.

Al 31’ il Dego crea un’altra chance importante senza tuttavia riuscire a trovare l’agognato vantaggio.

Al 24’ Domeniconi calcia da ottima posizione, Briano blocca con sicurezza.

Al 16’ il primo ammonito del match è un difensore della Rocchettese: grande agonismo ma poche occasioni in campo.

Al 7’ pronti via e il Dego riesce immediatamente a sbloccare il match, ma l’arbitro annulla tutto per aver ravvisato una posizione di offside.

Alle 17.00 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Brignone scendono in campo con F. Briano, E. Briano, Eletto, Spriano, Saino, Zunino, Clemente, Ferraro, Gaggero, Domeniconi (C), Rollero.

A disposizione ci sono Piccardi, M. Monticelli, Prato, Usai, I. Monticelli, Guastamacchia, Mozzone, Strazzacapa.

Gli ospiti allenati da Davide Chiola rispondono con Andrea Briano, Martino, Paganelli, Rosati, Vigliero, Barba, Bastoni, Thevenet, Bianchin, Carta (C), Saffiro.

In panchina si accomodano Bracco, Adosio, Monni, Carle, Zerbini, Botta, Sarre, Siri.

Presentazione

Dego. Oggi presso il “Rinaldo Perotti” Dego e Rocchettese si affrontano in occasione della semifinale playoff del girone B del campionato di Seconda Categoria. Sarà un derby con vista sulla finalissima con il Cengio, una sfida sentita per cui la cittadinanza ha risposto presente (si segnala una grande presenza presso l’impianto dei locali).