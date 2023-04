Calcio, è un Cengio di Prima Categoria: gioia granata, Rocchettese battuta 3-1

Risultato: Cengio 3-1 Rocchettese (11’ Sarre, 56 Marian, 80’ autogol, 84’ Eboli)

Termina così 3-1 il match, festa incontenibile per tutto il “popolo” del Cengio!

Al 92’ spazio anche per Spahic, fuori Marian tra gli applausi.

Al 91’ Bastoni viene ammonito per proteste.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’86’ sia Molinaro che Chiola optano per una variazione: Chahmi rileva Giorgetti, dentro Monni per Thevenet invece nella Rocchettese.

All’84’ Di Nardo conduce magistralmente un contropiede servendo Eboli a porta spalancata: è 3-1 Cengio, inizia la festa al Pino Salvi!

All’81’ Zerbini rileva Adosio, Chiola tenta il tutto per tutto per riprendere la gara.

All’80’ esplode il Pino Salvi. Un difensore della Rocchettese, disturbato dalla pressione di Di Nardo, calcio addosso ad un compagno con il pallone che finisce in rete: è 2-1, delirio granata sugli spalti!

Al 75’ Di Nardo prova a risolvere l’impasse con una buona conclusione dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina largo: brivido per la Rocchettese!

Al 70’ Salvatico lascia il campo, dentro Venturino al suo posto.

Al 67’ Cissè rileva Bianchin, mister Chiola cerca il nuovo vantaggio inserendo forze fresche a centrocampo.

Al 66’ Salvatico cerca di impensierire Briano incaricandosi di battere una punizione da ottima posizione, ma il suo tentativo viene respinto dai difensori della “Rocca”.

Al 62’ Adosio esagera con le proteste, motivo per cui viene sanzionato con un cartellino giallo dal direttore di gara.

Al 59’ un fallo tattico costa a Martino un’ammissione.

Al 57’ Carta direttamente da punizione torna ad impensierire un attento Pelle, il quale con i pugni respinge in corner. In seguito la Rocchettese mette nuovamente in affanno i locali proprio su azione da corner, ma i granata in qualche modo riescono a spazzare l’area di rigore: ottima reazione dei rossoblù!

Al 56’ ecco il pareggio del Cengio. Marian di testa svetta più in alto di tutti regalando un sogno al popolo granata: 1-1 il risultato, è delirio al “Pino Salvi”!

Al 54’ mister Molinaro prova a riprendere la gara operando una doppia sostituzione: Bayi e Morandi prendono in posto di Hublina e Tagliero, Cengio ridisegnato a trazione offensiva.

Alle 17.30 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa.

Termina 0-1 il primo tempo.

Al 38’ il Cengio crea un’enorme occasione in campo aperto, ma Briano con un’uscita provvidenziale salva i suoi: che brivido per la formazione ospite.

Al 33’ Carta direttamente da punizione sfiora la rete, ma Pelle risponde presente deviando con i pugni.

Al 28’ i locali sfiorano la rete direttamente su punizione: pallone sul fondo e illusione ottica del gol, resiste tuttavia lo 0-1 al Pino Salvi.

Al 22’ il Cengio prova a reagire, ma il vento e l’attenta difesa dei locali sembrerebbero creare più di qualche difficoltà al sodalizio granata.

All’11’ la sblocca immediatamente la Rocchettese. Sarre approfitta di un pallone vacante battendo Pelle con un tiro sporco: è 0-1, Rocca in vantaggio!

Al 5’ le squadre si studiano mentre sulle tribune inizia lo spettacolo: il “Pino Salvi” è una vera bolgia.

Alle 16.31 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Molinaro scendono in campo con Pelle, Giorgetti, Eboli, Salvatico, Marian (C), Guastavino, Tagliaro, M. Olivieri, Ormenisan, Hublina, Di Nardo.

A disposizione ci sono Roascio, Venturino, Bertone, Morandi, Bayi, F. Olivieri, Chahmi, Camusso, Spahic.

Gli ospiti allenati da Davide Chiola rispondono con Briano, Martino, Paganelli, Rosati, Adosio, Sarre, Bastoni, Thevenet, Bianchin, Carta (C), Troni.

In panchina si accomodano Saffirio, Bracco, Palma, Monni, Carle, Zerbini, Botta, Siri, Cissè.

Presentazione

Cengio. Oggi presso il “Pino Salvi” Cengio e Rocchettese si affrontano in occasione dell’ultimo atto dei playoff del campionato di Seconda Categoria (Girone B).