Scoperto con la droga nascosta nello sportello del serbatoio dell’auto, prende a gomitate i carabinieri: arrestato ad Albenga

Albenga. Ieri mattina i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Albenga, durante un servizio di perlustrazione nel territorio con specifici compiti di prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, hanno controllato un’auto con a bordo due cittadini extracomunitari in viale 8 Marzo. Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento dei due soggetti, già noti per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti: i due sono stati notati aggirarsi con fare guardingo nei parcheggi vicini al parco “Peter Pan”.

Durante il controllo della pattuglia gli occupanti del veicolo, sprovvisti di documenti di riconoscimento, apparivano visibilmente nervosi e preoccupati e hanno fornito risposte evasive e discordanti rispetto alla loro presenza in quel luogo. Per questo motivo i militari hanno approfondito il controllo e hanno proceduto con la perquisizione dei due stranieri e dell’auto.

I carabinieri hanno ritrovato, occultato all’interno dello sportello del serbatoio carburante, un calzino in spugna contenente ben 25 dosi di eroina del peso complessivo di 31 grammi ed altre quattro dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi. Nel corso della perquisizione, inoltre, hanno trovato e sequestrato circa 1500 euro in contanti, ritenuti essere il provento dell’attività di spaccio.

Vistisi scoperti, la persona alla guida del veicolo ha cercato di darsi alla fuga spintonando e colpendo con una gomitata uno dei militari. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai carabinieri, che fortunatamente non hanno riportato lesioni.

Una volta in caserma è scattato l’arresto per lo straniero che era alla guida del veicolo nel quale è stato rinvenuto lo stupefacente occultato, che ha anche opposto resistenza ai militari; l’altro magrebino è stato deferito in stato di libertà per concorso nell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato prima ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Albenga e in mattinata, come disposto dal Gip del tribunale di Savona all’esito dell’udienza di convalida e del rito direttissimo, è stato immediatamente condotto al carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione ha consentito di sottrarre alla piazza di spaccio ingauna lo stupefacente che, sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 2000 euro.

L’episodio conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre al mantenimento della sicurezza e decoro urbano nei vari comuni della zona costiera. L’appello rivolto ai cittadini è quello di non esitare a chiamare il “112” per segnalare tempestivamente situazioni sospette.