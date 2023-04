Sci on the beach: a Laigueglia i campioni Elisa Brocard, Alessandra Merlin e Dominik Windisch

Laigueglia. Ecco le prime sei squadre confermate per la dodicesima edizione di “Sci on the beach” in programma a Laigueglia sabato 29 aprile. In particolare una, quella di Clusone (Bergamo), arriva dalla Lombardia; due dal Piemonte, ovvero Pragelato (Torino) e Valle Pesio (Cuneo); due dalla Valle d’Aosta: Valsavarenche (Aosta) e Torgnon (Aosta). Per la prima volta a Laigueglia anche una squadra dal Trentino Alto Adige. Hanno accettato la sfida gli atleti di Anterselva (Bolzano).

Assicurata come sempre la partecipazione di campioni dello sci di fondo, come l’ex fondista Elisa Brocard e l’ex dello sci alpino Alessandra Merlin nonché il biathleta italiano più medagliato: Dominik Windisch, new entry di quest’anno.

La novità dell’evento che segna la primavera laiguegliese è la diretta streaming su “Tgevents.it”. Quindi “Sci on the beach” sarà in diretta mondiale.

La manifestazione in particolare avrà come palcoscenico le spiagge del borgo marinaro dai bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai Bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti. Qui si svolgeranno le gare di Sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior), Biathlon, Fat Bike, “Tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole, ma non mancheranno sicuramente le novità. Presenti anche le “Shuttle Bike” biciclette sull’acqua da provare gratuitamente.

La manifestazione è organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio e Bottero SKI di Limone Piemonte in coo-partecipazione con il Comune di Laigueglia e tutte le associazioni e categorie cittadine.

La manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.