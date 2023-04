Sci, la pietrese Bianca Orsero sfiora il podio alla Whistler Cup in Canada: è quarta nello slalom

Pietra Ligure/Savona. Non è salita sul podio per un soffio, ma la sua soddisfazione è comunque alle stelle. La giovanissima Bianca Orsero, sciatrice di Pietra Ligure, torna dal Canada con un quarto posto nello slalom gigante e come prima classificata delle atlete europee in gara: un ottimo traguardo considerando che per la prima volta quest’anno ha gareggiato tra le Under 14.

Bianca, leva 2010, ha partecipato alla Whistler Cup insieme ad un altro atleta savonese, anche lui tesserato per l’Equipe Limone, ovvero Matteo Garbasso (classe 2009): i due giovanissimi erano gli unici italiani in gara. La manifestazione. dedicata alle categorie Children, si è svolta in uno degli affascinanti resort che ospitarono le gare olimpiche di Vancouver 2010, a poca distanza dalla costa dell’Oceano Pacifico.

Un’avventura davvero densa quella che i due ragazzi hanno vissuto nella Provincia della British Columbia, che li ha permesso non solo di confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo, ma anche di vivere una divertente esperienza di viaggio insieme ad amici, compagni e agli allenatori Nicolò Cerbo e Nicolas Sacchet.

Ritornando all’aspetto agonistico, Bianca nel Gigante conclusivo della categoria Ragazze Under 14 è stata la migliore tra le giovanissime atlete nate nel 2010. La gara è stata vinta dalla giapponese Arisu Takase con il tempo totale di 2′,22″,27/100, a testimonianza del fatto che in Canada i Children vengono fatti gareggiare su piste impegnative e con tracciature in cui i tempi delle singole manche sono più lunghi di quelli medi europei, superando in media il minuto e 10 secondi. Al secondo posto del Gigante Under 14 la statunitense Maya Maxson, staccata di 1″,30/100 dall’avversaria nipponica, al terzo la canadese Logann Guay, che gareggiava per la rappresentativa della Provincia del Quebec ed è giunta a 2″,32/100 dalla vincitrice. Quarta assoluta e prima delle europee Bianca Orsero, che ha accusato un distacco di 2″,77/100, ottimo se si considera, come detto, che è al primo anno tra le Under 14.

Nello Slalom maschile degli Under 14 Matteo Garbasso è purtroppo uscito nella prima manche. Nel Gigante del 15 aprile Matteo si era invece classificato ventitreesimo. La gara era stata vinta dal giapponese Kensuko Oguma con il tempo totale di 2′,20″,36/100. Le prestazioni migliori Garbasso le ha però ottenute nella staffetta a squadre e nel team event, in cui ha vinto tutte le sfide dirette a cui ha partecipato.