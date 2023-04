Scempio ambientale nella frazione di Peagna, discarica di rifiuti abbandonati

Ceriale. Le Guardie WWF Savona durante l’attività di controllo sul territorio savonese a Ceriale hanno scoperto 20 abbandoni di rifiuti e una vera e propria discarica nel rio Ibà, a breve distanza dalla Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero, nella frazione di Peagna, con numerosi siti che di fatto, si sono trasformati in luoghi di scarico e ricettacolo di varie tipologie di rifiuto.

Al di sotto nella scarpata orografica destra ed in alveo per una lunghezza di circa 200 metri lineari rinvenuta la presenza di vari materiali anche pericolosi: bombole di gas gpl, frigoriferi, rifiuti ingombranti speciali e non composti da numerosi pneumatici di veicoli a motore, sedie in plastica, vari materiali legnosi in particolare di parti di arredamenti, una moltitudine di rifiuti urbani in sacchi neri e sacchetti e tanti rifiuti non ingombranti plastici e di vetro sparsi per tutto il tratto fluviale.

L’area è sottoposta a vari vincoli paesaggistico-ambientali.