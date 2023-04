Savona, una mostra al Mazzini-Da Vinci ricorda la Resistenza sul confine italo-svizzero e la Shoah

Savona. Una mostra per ricordare la Resistenza sul confine italo-svizzero e la Shoah. E’ quella allestita presso l’aula magna dell’Istituto savonese di Istruzione Superiore Mazzini-Da Vinci, composta da 12 pannelli con testi e immagini.

L’importanza e l’originalità di questo apparato documentario, presentato per la prima volta in Liguria, deriva dal ritrovamento e dalla recente pubblicazione della Chronik, il diario della guardia di frontiera tedesca. Corredato da 300 fotografie scattate in tempo reale, testimonia meticolosamente le azioni di repressione e cattura condotte dai posti di controllo tedeschi sul confine italo-svizzero nel 1943.

Quello che doveva essere l’Albo d’Onore del corpo militare invasore è così diventato un pesante capo d’accusa che documenta ancora oggi la guerra condotta contro le formazioni partigiane, la fucilazione dei partigiani catturati, l’arresto e la deportazione degli ebrei che cercavano di varcare il confine.

Quelle della Chronik sono tra le prime immagini conosciute che mostrano la cattura di ebrei in Italia, cosa che rende il diario unico nel suo genere. Vi si trova anche la traccia precisa dell’arresto dell’allora tredicenne Liliana Segre e di suo padre Alberto: “7 dicembre 1943. Durante un tentativo di fuga verso la Svizzera sono stati catturati dal Posto di Controllo di Saltrio quattro ebrei”. La Senatrice racconta infatti che erano in tutto quattro persone quella notte del 7 dicembre, che erano riuscite a passare il confine, ma che la sentinella alla quale furono affidate, invece che metterle in salvo, le accompagnò al comando di polizia di Arzo (Svizzera). Tre giorni dopo (10 dicembre, alle ore 11) venne annotata sul registro d’ingresso del carcere di Varese la “consegna” degli ebrei Liliana e Alberto Segre, con tanto di loro firma autografa.

Straordinariamente ampi e drammatici sono inoltre il racconto e la documentazione fotografica relativi alla Battaglia dl San Martino in Valcuvia (14-17 novembre 1943), forse la prima battaglia in senso letterale della Resistenza, che vide impegnati duemila soldati tedeschi, coadiuvati dalla milizia fascista, artiglieria e aviazione, contro i 150 partigiani e militari del gruppo “Cinque Giornate”, al comando del colonnello Carlo Croce, che subito dopo l’otto settembre si erano trincerati tra le postazioni e le gallerie della Linea Cadorna. Finite le munizioni, alcuni partigiani riuscirono a mettersi in salvo in Svizzera, mentre quelli che erano stati catturati vennero spietatamente trucidati.

Grazie al suo rigoroso percorso storico e documentario, la mostra, collegata al volume di Chiara Zangarini – insegnante nel medesimo Istituto – Azioni belliche e caccia agli ebrei al confine con la Svizzera (1943-44) nel Diario della Guardia di Frontiera Tedesca, Macchione, Varese, 2018, consente a docenti e studenti di conoscere e approfondire diversi aspetti relativi al 1943, alle vicende e agli ideali che portarono alla guerra di liberazione.

La mostra sarà aperta anche al pubblico, con la presenza della curatrice, martedì 18 aprile dalle 12 alle 17. Aula Magna Istituto Mazzini-Da Vinci, via Aonzo n.2, Savona. Ingresso Libero.