Savona, torna dopo lo stop per la pandemia la Coppa 25 Aprile: martedì la 48esima edizione

Savona. Torna dopo lo stop per la pandemia, giunta alla 48esima edizione, la Coppa 25 aprile, storica gara podistica a Savona. Le iscrizioni si effettuano presso la sede sociale ento ore 9,45 al costo di 5 euro. La partenza è fissata per alle 10 davanti la S.M.S. XXIV Aprile in via Verdi, 14r.

Il percorso è lungo 10,8 km: via Verdi (sede sociale), via Torino, (lato sinistro), via Piave, piazza Saffi (dietro l’edicola), via Cavour, via San lorenzo, piazza Brennero, via San Lorenzo, via Mignone, via Schiantapetto, via Repusseno, via Martiri della deportazione, via Bruzzone (parco), via Minuto, piazza Lavagnola, via Santuario, (ponte nuovo) via Maggeni, via Ciantagalleto, via Nazionale Piemonte, (ponte di Lavagnola) via Crispi, via Torino, via Piave, piazza Saffi (dietro l’edicola), via Cavour, via San Lorenzo, piazza Brennero, via S. Lorenzo, via Mignone, via Schiantapetto, via Repusseno, via Martiri della deporta zione, via Bruzzone (parco), via Minuto, piazza Lavagnola, via Santuario, (ponte nuovo) via Maggeni, via Ciantagalleto, via Nazionale Piemonte (ponte di Lavagnola) via Crispi, via Torino, via Piave, piazza Saffi (dietro l’edicola), via Cavour, via San Lorenzo.

Alla gara possono partecipare gli atleti FIDAL assoluti e amatori in regola con il tesseramento per l’anno 2023 e tutti gli atleti liberi che siano in possesso di un certificato medico secondo le normative vigenti previste per le competizioni sportive non agonistiche.

Alla Società prima classificata (in base al punteggio acquisito dai propri atleti) verrà assegnato il l’11 Trofeo Pippo Rebagliati. ll punteggio verrà così assegnato: 1° classificato numero dei punti pari al

numero degli iscritti, 2° classificato e seguenti, seguenti, un un punto a scalare.

Dalle ore 10 fio alle 11.15 l’intero percorso sarà presidiato dalle forze dell’ordine e da personale volontario munito di fasce colorate e bandierine di segnalazioni. Dopo le 11.15 gli atleti dovranno completare il percorso utilizzando il marciapiedi.