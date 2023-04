Savona, successo per la mostra “La Cattedrale scomparsa”: apertura straordinaria e visite delle scuole

Savona. Il 24 aprile, data significativa in quanto nel 1543 avvenne l’ultima celebrazione eucaristica nella Cattedrale del Priamar, ha chiuso ufficialmente i battenti la mostra “La Cattedrale scomparsa” con presenze superiori ai 3.900 visitatori in 38 giorni.

Oggi, per soddisfare le molte richieste e per celebrare il 25 aprile, è prevista un’apertura straordinaria con i normali orari 10-12 e 16-19.

Per le scuole si effettueranno aperture mattutine i giovedì 27 aprile e 4, 11 e 18 maggio.

“Abbiamo ricevuto numerose richieste, scritte sia sul registro delle firme sia sul nostro gruppo Facebook, di rendere la mostra permanente in quanto presenta una parte di storia cittadina da far conoscere a tutti. Siamo pienamente concordi e stiamo impegnandoci per raggiungere questo risultato: un’opportunità che Savona non dovrebbe perdere. Ma ciò non dipende solo da noi”.

“Ringraziamo di cuore tutti i visitatori che unanimemente ci hanno espresso il loro apprezzamento”.