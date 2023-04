Savona, scontro auto-scooter in corso Mazzini: un ferito in ospedale

Savona. Un’auto e uno scooter si sono scontrati questa sera poco prima delle 19 a Savona, in corso Mazzini.

A rimanere ferita una persona, l’uomo che si trovava a bordo del mezzo a due ruote che, a seguito dello scontro, è caduto a terra.

Le cause che hanno condotto alla collisione dei due veicoli non sono ancora chiare: a effettuare i rilievi del caso i carabinieri giunti sul posto.

Il ferito, sulla sessantina d’anni, è stato soccorso dalla Croce Bianca di Savona e, dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato all’ospedale San Paolo di Savona, in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

A seguito dell’incidente sul tratto di corso Mazzini si è formato del traffico.