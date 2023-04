Savona, Scaramuzza (Lega): “Bacigalupo e piscina Zanelli usate come pedine dalla sinistra savonese: a rimetterci è la città”

Savona. “Stadio Bacigalupo e piscina Zanelli di Savona usate come pedine dalla sinistra savonese: a rimetterci è la città”. Lo afferma Maurizio Scaramuzza, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Savona.

“L’assessore allo sport di Savona Francesco Rossello si prenda le responsabilità delle sue scelte politiche. Dopo mesi di propaganda elettorale sul recupero della ‘piscina vecchia’, la giunta comunale ha cambiato idea decidendo di usare i 2 milioni di euro recuperati dalla passata amministrazione per chiedere un bando Pnrr per il secondo lotto. Il costo di questa operazione per la cittadinanza è di 600mila euro di oneri urbani, cifra che si poteva investire sul Bacigalupo”.

“Bandi Pnrr per lo stadio? Certo che c’erano, come dimostrano Venezia e Firenze, ma Savona è arrivata in ritardo anche in questo caso. Lo studio di fattibilità stilato da Simone Marinelli era stato preparato e depositato in mia presenza in seguito a una serie di verifiche. E’ stata questa giunta, sempre per motivi politici, a non ritenerlo idoneo buttando via mesi di lavoro. Nel frattempo l’Albenga di Marinelli sta andando in Serie D. Il Savona cosa fa?”, si chiede Scaramuzza.