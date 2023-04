Savona, rotti nella notte i finestrini di diverse auto a Legino: “Chiediamo controlli e videosorveglianza”

Savona. Brutta sorpresa per i proprietari della auto parcheggiate nell’area vicino allo skate park di Legino a Savona, tra via Fratelli Rei e via Magnano, danneggiate la notte appena trascorsa. Circa una ventina le macchine ritrovate con i finestrini rotti.

“Qui ci sentiamo abbandonati, i giardini sono terra di nessuno e il Comune non prende in mano nulla. Vorremmo più controlli e telecamere“, ha commentato amareggiato un residente che ha riferito dell’episodio.

E pone l’accento sulla necessità di intervento da parte delle istituzioni: “Siamo in periferia e non siamo considerati come dovremmo essere. Altre zone dellla città sono messe peggio, ma non è una situazione piacevole. Con l’arrivo della bella stagione ci troviamo a dover sopportare schiamazzi notturni senza poter fare niente dei ragazzi che stazionano nei giardini”.

Molti dei proprietari delle auto si sono recati in questura a Savona per presentare denuncia. La polizia si occuperà delle indagini per individuare il responsabile.

L’assesso alla sicurezza Barbara Pasquali ha dichiarato: “Chiederò vengano effettuati maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine per quanto riguarda gli orari notturni. Faremo, poi, il possibile, compatibilmente con le risorse a bilancio, per installare una telecamera in loco per la videosorveglianza“.