Savona. La Processione del Venerdì Santo, fino all’ultimo con l’incognita meteo a minacciarla, si è finalmente svolta, radunando migliaia di persone. La conferma dell’avvio della manifestazione religiosa è arrivata alle 18: la decisione è stata presa in un vertice tra le varie realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento. I modelli meteorologici elaborati nelle ore precedenti la manifestazione hanno rassicurato il Priorato Generale delle Confraternite del centro storico, convincendo a dare il “via libera” all’uscita delle casse dagli oratori.

IVG ha seguito l’intera manifestazione in diretta, il video è visibile qui.



Ha avuto così luogo la tradizionale processione del Venerdì Santo, evento di fede e devozione popolare che, dopo sette anni, è finalmente tornata lungo le vie e nelle piazze simbolo della città. Dopo i timori degli ultimi giorni, con il rischio di “cancellazione” legato alla pioggia (le casse non possono bagnarsi), i savonesi si sono riuniti numeorsi per rivivere un evento che non si svolgeva ormai dal 2016: nel 2018 fu proprio il meteo a impedirne lo svolgimento, mentre dal 2020 non è stato possibile a causa, ovviamente, della pandemia di Covid-19.

La processione è partita alle 20,30 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta ed è proseguita in via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV. A portare la settecentesca “cassa” lignea del “Cristo legato al palo”, custodita nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, sono stati i portatori della comunità indiana del Kerala, residente nel territorio savonese.

Presente alla manifestazione anche il vescovo Calogero Marino, che ha impartito la benedizione con la reliquia della Santa Croce dal balcone del Municipio. Ad accompagnare il cammino della casse, oltre i rintocchi della campana, anche i gruppi corali e strumentali.

Processione del Venerdì Santo a Savona, le foto dell’edizione 2023

Alla processione ha partecipato anche il sindaco di Savona Marco Russo, che si è presentato con la classica fascia tricolore: “E’ un’emozione grandissima – ha espresso -. La città si riappropria finalmente di un momento religioso molto importante. Tanti i savonesi che si sono riuniti qui e hanno dato vita a questa grande manifestazione. E’ bello vedere volti sorridenti, volti di chi si rivive un momento prezioso come questo”.