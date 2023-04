Savona, pulizia delle spiagge: l’impegno e il lavoro degli studenti dell’Istituto “Ferraris – Pancaldo”

Savona. Ambiente, mare e rispetto. Per il secondo anno consecutivo gli studenti dell’Istituto “Ferraris Pancaldo” sono coinvolti nel progetto sostenibilità realizzato dall’Associazione Menkab: il respiro del mare con Slam, che permette ai ragazzi di mettersi alla prova in modo diretto attraverso attività dedicate al mare e alla sua protezione.

Ieri gli studenti si sono dedicati al beach cleaning delle spiagge savonesi, grazie anche alla collaborazione dell’ assessore Barbara Pasquali che ha messo a disposizione anche la logistica del Comune e del servizio ATA. Gli studenti, guidati dai biologi dell’Associazione Menkab: il respiro del mare, hanno raccolto e differenziato i principali rifiuti marini.

“Uno di quelli maggiormente rinvenuti nelle spiagge è rappresentato dai mozziconi di sigaretta, che impiegano anche 5 anni a degradarsi nell’ambiente. Ovviamente poi tantissima plastica, magari restituita anche dal mare o dai fiumi in seguito a onde o mareggiate” spiega Giulia Calogero di ‘Menkab: il respiro del mare’ e sottolinea “il problema dei rifiuti in mare coinvolge tutti noi e impatta direttamente sull’ecosistema marino, ma indirettamente anche sull’uomo stesso, anche se è artefice di questa situazione” poi aggiunge “per fortuna esistono realtà come Surfrider Foundation che sostengono beach cleaning in tutto il mondo garantendo materiale per la raccolta in sicurezza. È giusto far conoscere queste realtà alle nuove generazioni perché tendono ad essere più sensibili e propositivi nei confronti del problema”.