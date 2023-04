Savona, protesta dei commercianti della Darsena: “Ennesimo guasto al ponte mobile, persa una domenica di lavoro”

Savona. “Questo ennesimo guasto ci ha causato un danno enorme. Abbiamo perso un’intera domenica di lavoro che, invece, ci avrebbe dovuto aiutare a fare cassetto per pagare le spese e dare una stabilità ai nostri dipendenti”. A protestare sono i circa quaranta esercenti della vecchia darsena di Savona, che quest’oggi hanno dovuto fare i conti con una nuova “paralisi” del traffico pedonale dovuta ad un problema tecnico al ponte mobile.

Come raccontato dai negozianti, intorno alle 14.30 di oggi “il ponte si è guastato di nuovo. Dopo circa un’ora è intervenuto un tecnico, che però non è riuscito a risolvere il problema. Il ponte, quindi, non è stato più transitabile e decine di pedoni sono rimasti bloccati da una parte e dall’altra senza sapere cosa fare, senza che nessuno dicesse loro di fare il giro per raggiungere la darsena o uscire da essa”.

Un problema non da poco, ancora più grave perché avvenuto la prima domenica di aprile, in una splendida giornata di sole: “In una giornata come questa – spiegano gli esercenti – i commercianti hanno l’occasione di ‘fare cassa’ per sostenere imposte come Tari e suolo pubblico, tornate ai livelli pre-Covid. Abbiamo fatto i conti con tanti guasti e non vi abbiamo dato peso, nella maggior parte dei casi. Ma quella di oggi è la ‘goccia che fa traboccare il vaso’. Ciò che è accaduto ci ha creato un notevole danno economico e di immagine”.

Da qui la richiesta di un tavolo con l’amministrazione comunale: “Con le sue quaranta attività, la darsena di Savona è probabilmente il polo del food più grande della provincia di Savona. Veniamo da tre anni di grandi difficoltà: abbiamo da pagare spese, utenze e stipendi dei dipendenti. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con il Comune. Dall’amministrazione ci aspettiamo massimo supporto, su questo e su altri temi che riteniamo strategici. Abbiamo investito e continuiamo ad investire sul nostro territorio, ma ci aspettiamo collaborazione”.