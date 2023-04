Savona, presentato Cassa Commercio Liguria. Schiappapietra: “Strumento importante in questo periodo di difficoltà”

Savona. E’ stato presentato oggi pomeriggio “Cassa Commercio Liguria” presso la sede di Confcommercio Savona. Presente all’incontro la Giunta di Confcommercio. “E’ un momento di difficoltà del commercio, ma questo è uno strumento importante. Confidiamo che la Regione eroghi i finanziamenti periodicamente”, ha commentato il presidente Enrico Schiappapietra.

In questo secondo bando sono previste agevolazioni per under 35, donne, start up e incentivi per sostituire i mezzi inquinanti. Il Presidente Enrico Schiappapietra ha illustrato il nuovo strumento messo a disposizione da Regione Liguria (sono stati stanziati 10,9 milioni di euro) che migliora l’accesso al credito con agevolazioni anche a fondo perduto.

Schiappapietra ha aggiunto: “Sono opportunità importanti per il nostro settore che esistevano già ma sono stati modificati sostanzialmente. E’ possibile ottenere contributi per migliorie per lavori nelle imprese e nelle attività rivolti fondamentalmente a far sì che il territorio acquisisca una resilienza significativa”.

I beneficiari sono le piccole e medie imprese che gesticono attività legate al commercio e al terziario: piccole e medie imprese comprese cooperative e consorzi che gestiscono i mercati coperti e Civ, attività commerciali al dettaglio, attività di somministrazione di alimenti e bevande, agenzie immobiliari, agenti di commercio, grossisti (escluse rivendite di tabacchi e prodotti ittici), alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio, organizzazione di convegni e fiere, servizi di noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, stabilimenti balneari, discoteche, attività sportive, centri benessere, estetisti e parrucchieri, servizi di pompe funebri, lavanderie e tintorie, farmacie e rivendite di prodotti sanitari, minimercati, empori, negozi non specializzati di vari prodotti alimentari ammessi solo se ubicati nei Comuni indicati nel Regolamento del bando

Per accedere al beneficio a fondo perduto bisogna soddisfare uno dei seguenti requisiti: esserein possesso del marchio “botteghe storiche” o “Liguria Gourmet”, avere almeno 20 anni di attività (inizialmente 30) o meno di un anno, attività che sono situate in Comuni con meno di 5mila abitanti per sostenere le attività che svolgono funzione di presidio territoriale, impresa individuale il cui titolare è una donna, imprese che acquistano mezzi merci almeno euro 6 con rottamazione, consorzi che gestiscono i mercati coperti, CIV per interventi di efficienza logistica e operativa.

Si possono ottenere fino a 20mila euro (massimo il 50% del totale della spesa da sostenere). Possono essere impiegati per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali dell’attività, acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto di software, diritti di brevetto, licenze, know-how e servizi mirati a migliorare l’efficienza dell’impresa e organizzazione del lavoro.