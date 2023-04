Savona, Osservatorio Animalista: “Salviamo agnelli e capretti. A Pasqua mangiamo vegetariano”

Savona. “Salviamo agnelli e capretti. A Pasqua mangiamo vegetariano”. E’ l’appello dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “per festeggiare una Pasqua davvero religiosa ed eticamente rispettosa di ogni essere vivente”.

“Per il pranzo di Pasqua, – hanno spiegato, – in nome di una tradizione anacronistica e crudele, almeno 500.000 agnelli e capretti finiscono anzitempo la loro breve e sofferta esistenza, dopo essere stati allontanati dalle madri. Non mancano tuttavia segnali positivi che evidenziano un’inversione di tendenza; da diversi anni infatti il consumo di pasquale di carne di agnello e capretto diminuisce, sia per le ridotte capacità economiche degli italiani che per l’aumento progressivo di vegetariani e vegani e di persone più attente alle sorti degli animali”.

“Per aiutare nella scelta di un menu senza sangue animale e comunque gustoso Osa propone una lista di cibi (sono QUI) che hanno molti ingredienti delle produzioni agricole liguri, rispettando così, e davvero, la giusta tradizione ed il severo decoro della cultura materiale dei nostri contadini”, hanno concluso.