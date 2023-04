Savona. Avvicinare gli infermieri e cominciare con loro un viaggio all’interno dell’ordine che li rappresenta. Senza dimenticare una riflessione sulla professione alla luce della pandemia, non ancora del tutto superata sotto certi aspetti, e in vista del Piano Socio-Sanitario regionale appena varato. Sono alcuni degli obiettivi dell’open-day dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona tenutosi giovedì 20 aprile a Savona, nella sede di via Verzellino.

Un “porte aperte” i cui obiettivi sono specificati dalla presidente Roberta Rapetti: “Questo primo open-day vuole avvicinare gli infermieri e cominciare con loro un viaggio. Abbiamo voluto fortemente aprire le porte dell’Ordine a tutti gli iscritti. E’ stata la prima di una serie di occasioni che avranno anche in futuro. C’è stata partecipazione: le persone hanno voglia di essere qui con noi e capire e comprendere quali sono le funzioni dell’Ordine. E non solo quelle che sono ‘doveri istituzionali’ o meri adempimenti. Noi ci occupiamo di crescita professionale e cerchiamo di avvicinare e sostenere gli infermieri e aiutarli anche laddove abbiano ulteriori necessità professionali”.

Un’apertura al dialogo che arriva dopo un periodo complicato e di super-lavoro, come quello del Covid, e dopo la discussione per le sospensioni degli infermieri no-vax, che ha causato non pochi attriti in seno allo stesso Ordine: “Abbiamo lavorato anche nei mesi scorsi per far comprendere a tutti gli iscritti come le posizioni espresse non fossero nostre idee. Per alcuni di loro siamo ‘i cattivi’. Ma noi siamo un organo sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute e quindi tutti gli adempimenti sono adempimenti governativi”.

Il vice presidente dell’Ordine, Davide Sciotti, conferma: “Il capitolo Covid porta ancora strascichi nel lavoro ‘pratico’. Anche di relazione tra professionisti: ci sono ancora attriti tra l’Ordine ed alcuni iscritti”. Anche perché il direttivo attuale è entrato in carica nel 2019, quindi di fatto per gran parte degli iscritti che avevano posizioni contrarie alla vaccinazione anti Covid il “primo contatto” con i loro nuovi referenti è arrivato proprio con la sospensione dal lavoro.

E così, per ricominciare a dialogare con colleghi e cittadini dopo anni complicati, l’Ordine ha ideato un evento congiunto con Asl 2 per il 12 maggio in piazza Sisto IV e Corso Italia, in occasione della Giornata internazionale degli infermieri: i sanitari saranno vicini alla popolazione mostrando le manovre salvavita ed effettuando prestazioni di base come screening e misurazione dei parametri vitali. L’evento si svolgerà dalle 14 alle 19, con un momento di riflessione sul palco alle 17. Nei gazebo saranno presenti anche i militi delle pubbliche assistenze savonesi (Croce Bianca, Croce Rossa e Croce d’Oro), i Sanna Clown e alcuni artisti della Associazione Gioco Scenico che nel periodo della pandemia hanno contribuito ad abbellire la sede dell’ordine.

Ora una delle sfide per il futuro degli infermieri è il nuovo Piano Sanitario, che ristruttura l’intera offerta sanitaria regionale. Si parla tanto della necessità di portare la medicina sul territorio, di uscire dagli ospedali e andare dalle persone, ma per farlo occorrono medici e infermieri formati e in buon numero. Gli infermieri savonesi sono pronti?

Spiega Rapetti: “Per essere pronti servono le risorse. Risorse formate, quindi qualificate. Come federazione e ordini professionali stiamo portando avanti da anni l’istanza riguardante gli sviluppi di carriera e di competenze. Per dare valore all’infermieristica è opportuno lavorare sui contesti organizzativi e sulle prospettive stipendio. Perché bisogna dare un riconoscimenti a questi professionisti, che sono autonomi e hanno competenze importanti. Certo bisogna lavorare su una sanità di prossimità e soprattutto su una sanità preventiva, per dare valore al territorio e al domicilio delle persone. Ma per fare questo occorre ripensare alla funzione dell’ospedale e al posizionamento del territorio. Purtroppo le risorse in questo momento sono carenti”.

Quindi ora gli infermieri non sarebbero numericamente sufficienti per rispondere alle richieste del Piano: “A livello nazionale la carenza infermieristica è stata quantificata in 70 mila unità. Alla luce delle previsioni dei prossimi quattro/cinque anni e del pensionamento dei colleghi, questo gap potrebbe aumentare e creare situazioni di emergenza sanitaria vera e propria. Un modo per ridurre il gap sarebbe quello di rendere più appetibile svolgere la professione di infermiere, che è un lavoro che richiede più responsabilità di tanti altri ma a livello di retribuzione non è alla pari. C’è necessità di un riconoscimento economico che viaggi di pari passo col riconoscimento sociale. Il lavoro va pagato”.