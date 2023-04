Savona, l’Odissea di 53 persone all’ufficio Tari: “Code interminabili con lo sportello aperto solo un giorno a settimana”

Gent. Direttore,

Con la presente, desidero richiamare l’attenzione del giornale da Lei diretto sulla situazione, rappresentata dal ticket allegato, che mi si è prospettata ieri, alle 11.26, quando ho tentato di accedere all’ufficio TARI del Comune di Savona per informazioni.

Personalmente, trovo inaccettabile e indegno rispetto ai requisiti minimi di un servizio pubblico, che questo sia reso accessibile ai contribuenti Savonesi un solo giorno alla settimana (oltretutto di lunedì, giornata già congestionata per l’occorrenza del mercato settimanale) e per sole tre ore e mezza, con il risultato di creare code interminabili per poterne usufruire.

I disagi che derivano da questa scelta organizzativa, a prescindere dalle difficoltà legate alla cronica carenza di personale che senz’altro sarà invocata a scusante della situazione, non depongono certo a favore dell’apprezzamento verso l’Amministrazione Comunale, che vorrei fosse sensibilizzata dalla voce autorevole di IVG ad adottare provvedimenti idonei a fornire alla cittadinanza un servizio adeguato in termini di disponibilità ed accessibilità.

Cordiali saluti,

Paolo Mannella