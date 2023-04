Savona Libero Comune, il 22 aprile la celebrazione dell’832° anniversario

Savona. Sabato 22 aprile tornano le celebrazioni per l’832° anniversario di Savona Libero Comune. L’atto ufficiale, come è noto, venne sancito nei pressi della Torre del Brandale, sede dell’associazione A Campanassa, che da sempre organizza questa e altre cerimonie fondamentali per ricordare e tramandare alle nuove generazioni la storia di Savona.

Infatti, fu il 10 aprile 1191 che i Consoli della città di Savona acquistarono, dal marchese Ottone del Carretto, tutto il territorio compreso tra la chiesa di San Pietro in Carpignano presso Quiliano, il crinale dei monti, il colle di Priocco ed il mare e tutti i residui diritti feudali (dopo quelli del 1014 e del 1179, già da tempo riconosciuti ai Savonesi). L’anno successivo furono ceduti al Comune anche i territori di Quiliano e Vezzi. L’atto del 10 aprile 1191 fu stipulato nella vecchia chiesa di San Pietro (oggi scomparsa) nei pressi del Brandale, con il perimetro riconoscibile nel fabbricato compreso tra via Pia, piazza Brandale e via Orefici. Terminò, nello stesso momento, un lungo processo di emancipazione durato vari decenni. Il Libero Comune di Savona avrà termine più di tre secoli dopo, nell’anno 1528, con l’avvento di Genova. Nello stesso anno, il 18 novembre 1191, venne consacrata formalmente l’autonomia della città con il diploma di ratifica dell’Imperatore Enrico VI.

Il Comune di Savona e l’A Campanassa salutano la cittadinanza con l’intestata partecipazione a ricordo dell’831° anniversario e con l’abstract dell’atto notarile conservato negli archivi comunali, comunemente detto l’Editto, che ogni anno viene letto alla presenza della cittadinanza e delle Autorità.

Quest’anno la lettura dell’Editto avverrà dalla Terrazza Municipale.

IL PROGRAMMA

Ore 16 – raduno in Piazza del Brandale

Ore 16,30 – partenza del Corteo Storico al suono dei rintocchi della Campanassa. Percorso: Piazza del Brandale, Via Pia, Via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto IV

Il Corteo storico, durante la sfilata sarà composto da: Gruppo A.N.A. di Savona, Gruppo storico A Campanassa, Gruppo storico Borgo Talle; Gruppo storico Castelnuovo Don Bosco; Gruppo storico La Fenice del Vasto Millesimo: Comitato Palio di Castell’Alfero, Gruppo storico Culturale Dominae Naulenses; Gruppo storico i Notabili di Cambiano; i Borghi Savonesi

Ore 17,00 – Piazza Sisto IV dalla terrazza del Municipio, lettura dell’Editto del Marchese del Carretto. Esibizione dell’Associazione Culturale compagnia d’arme La Fenice del Vasto di Millesimo – esibizione di danze dell’epoca – sbandieratori

Ore 18,00 – Da Piazza Sisto IV rientro del Corteo Storico al Complesso Monumentale del Brandale e conclusione della manifestazione

Ore 18,15 – prosecuzione delle Visite Guidate alla Torre