Savona, incidente in via Luigi Pirandello: scontro con un bus e ape ribaltata

Savona. Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina, in via Luigi Pirandello, a Savona. È accaduto una manciata di minuti prima delle 8.

A scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono stati un bus e un ape, con quest’ultima che ha avuto la peggio finendo ribaltata su un fianco.

Gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente e praticamente illesi dal mezzo, in attesa dei soccorsi.

Sul posto, la croce Oro Mare e l’automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco. Stando a quanto riferito, per nessuna delle persone coinvolte è stato necessario il trasporto in ospedale.