Savona, incendio in un appartamento di via Guidobono: soccorsi mobilitati

Savona. Incendio in un appartamento di via Guidobono, a Savona. È successo intorno alle 19,30 ed è subito stato lanciato l’allarme.

Stando a quanto riferito, il rogo si sarebbe generato su una sorta di terrazzo: a prendere fuoco è stato uno stendino, ma gli occupanti sono riusciti ad arginare il rogo prima che si propagasse all’interno dell’abitazione.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente con una squadra e l’autoscala. Sul posto anche polizia, carabinieri e ambulanza.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto. In corso le operazione di messa in sicurezza.