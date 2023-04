Savona, il 18 aprile in Comune la presentazione del progetto Coopstartup Liguria

Savona. Sarà presentato martedì 18 aprile p.v. alle ore 14.30 presso la Sala Rossa del Palazzo comunale, il progetto Coopstartup Liguria.

Il progetto, promosso da Legacoop Liguria e Coopfond, consiste in un concorso di idee per la nascita di imprese. Il concorso Coopstartup Liguria prevede non solo un premio in denaro per tre vincitori ma anche l’accompagnamento, il tutoraggio, la formazione e l’accelerazione per 10 idee selezionate, affinché le future imprese possano comunque crescere.

Al concorso Coopstartup Liguria possono aderire gruppi di almeno tre persone che intendano sviluppare idee imprenditoriali attraverso la forma cooperativa, potranno anche aderire neo-cooperative costituitesi a partire dal 1° gennaio 2021. Tra i criteri premianti essere un Under35. Il premio per i tre vincitori è di 10.000 euro a fondo perduto per ognuno dei tre ed un premio speciale erogato da FILSE per uno dei gruppi classificati tra i primi dieci: un contratto per sei mesi a titolo gratuito di servizi nell’ incubatore di imprese BIC Liguria.

Per partecipare al concorso basta presentare le proprie candidature sulla piattaforma online dal 6 Aprile al 5 Giugno 2023.