Savona, i residenti della Conca Verde: “Di nuovo furti nella zona, abbiamo paura”

Savona. “Si sono verificati di nuovo furti nella zona, abbiamo paura“. E’ il grido d’allarme dei residenti della Conca Verde, a Savona.

Sono stati due furti in via Valcada hanno scatenato di nuovo la preoccupazione tra gli abitanti e la conseguente richiesta di più controlli: “Chi ha subito i furti ha presentato denuncia. Se la sera passasse la pattuglia della polizia con i lampeggianti accesi, servirebbe da deterrente”.

Dopo un lungo periodo di tranquillità, ora si trovano a dover far fronte a questi episodi: “Per cinque anni non è successo più niente – ha sottolineato Domenico Bova, referente della zona del controllo di vicinato -, ora siamo di nuovo nella situazione di qualche anno fa, quando poi abbiamo deciso di aderire al progetto del controllo di vicinato, che si è rivelato utile per un po’ di tempo”.

Poi riferendosi al Comune conclude : “Non sappiamo cosa fare. Ci sentiamo abbandonati – ha proseguito Bova -. Abbiamo chiesto le telecamere, ma l’amministrazione ci ha detto che dobbiamo comprarcele. In questo periodo non ce la sentiamo di affrontare una spesa così alta”.