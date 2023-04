Savona, gli studenti del Mazzini incontrano Spiderman: “Ragazzi emozionati e coinvolti, hanno bisogno di dialogare”

Savona. Gli studenti dell’istituto Mazzini Da Vinci di Savona hanno incontrato Mattia Villardita, lo Spiderman savonese. Il 7 febbraio ha visto le classi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica nella succursale della Rocca di Legino, il 13 marzo l’incontro è stato in via Aonzo con i ragazzi dell’indirizzo Socio Sanitario ed infine il 18 aprile con le classi relative ai Servizi Commerciali.

“Quando Mattia Villardita va nei reparti pediatrici con il suo costume da Spiderman – ha detto la professoressa Francesca Frumento -, regala ai piccoli pazienti il sogno che lui non ha potuto vivere quando era al posto loro, cioè che compaia nella cameretta d’ospedale SpiderMan ad allietare alcune ore facendo dimenticare ai piccoli la noia e la sofferenza. ‘Per me il volontariato è puro entusiasmo, è un dare disinteressato che si trasforma in un ricevere tantissimo a livello spirituale’, ha scritto Mattia nel suo libro “Io e Spiderman” ed è così che si presenta al Dirigente Scolastico del Mazzini Da Vinci, Mauro Ferrando che ha accolto positivamente la proposta di organizzare tre giornate con i ragazzi“.

“Siamo tutti convinti – sottolinea Frumento – che è con le gocce che si crea un oceano e quindi viene colto al volo il progetto di sensibilizzare i giovani al volontariato, all’aiuto, al rispetto e all’amore reciproco attraverso l’esperienza di questo splendido ragazzo, bello fuori e bellissimo dentro. Mattia, che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, per il suo entusiasmo e la sua empatia, condivide con i ragazzi dell’Istituto tre giornate in cui incontra alunni di classi ed indirizzi diversi”.

Frumento sottolinea: “Nel corso degli incontri Mattia Villardita ha dato la possibilità di dialogare con i ragazzi, sensibilizzandoli al volontariato attraverso il breve racconto della sua storia personale, per circa 10 minuti, e attraverso una breve proiezione di video e immagini dell’attività che svolge. A seguire i ragazzi gli hanno rivolto delle domande in modo da argomentare una serie di botta e risposta che strada facendo ha creato un percorso di messaggi di vita importanti. Con delicatezza e una sincerità disarmante, Mattia spiega ai giovani studenti non solo come si può aiutare gli altri ma anche l’importanza di credere in sé stessi, l’importanza di avere e seguire i propri ideali perché la vita è un dono meraviglioso“.

E prosegue con un’osservazione: “Da questi tre incontri è uscito il meglio dagli alunni. Non si dica più che i giovani d’oggi sono superficiali e spenti perché è anche compito di noi adulti interessarli, motivarli e indirizzarli. I giovani hanno tanto dentro e bisogna aiutarli a tirarle fuori. Hanno bisogno di confrontarsi e dialogare”. Ancora aggiunge una riflessione: “Da noi arrivano tanti ragazzi che arrivano da un liceo e cambiano scuola, è un peccato arrivare qui dopo un ‘insuccesso’, sarebbe meglio iniziare il percorso direttamente qui”.

La scuola ha attivato anche lo sportello con lo psicologo: “Tantissimi ragazzi sfruttano questo servizio”, ha evidenziato Frumento che conclude: “Mattia nel suo libro scrive ‘ciò che mi piace di più, è quando una persona prende la propria passione e la trasforma di propria iniziativa in un modo per aiutare gli altri‘, ed è proprio questo il messaggio che è arrivato ai nostri ragazzi. Grazie di cuore Cav. Mattia Villardita”.