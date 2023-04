Savona, esplode pneumatico di un autobus in via Gramsci

Savona. Bus ko nel pomeriggio di oggi a Savona per lo scoppio improvviso di un pneumatico.

E’ successo ad un mezzo della linea 7 Savona-La Pace in transito intorno alle 14.40 in via Gramsci. L’autobus ha quindi dovuto fermare la sua corsa in attesa di essere trainato e rimosso dalla strada savonese.

L’episodio ha riacceso la preoccupazione sulla sicurezza dei bus del trasporto pubblico locale e della manutenzione del parco mezzi in servizio.

“C’è preoccupazione da parte dei lavoratori per la sicurezza essendosi completamente distrutta la carcassa del pneumatico, fatto che non avrebbe dovuto succedere a velocità così bassa” sottolineano i sindacati a Ivg.it.

“Saranno chieste verifiche agli organi competenti di controllo” concludono le sigle sindacali di categoria, che chiedono chiarezza sull’incidente odierno.