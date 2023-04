Savona: cordoglio per la morte di Marco Marras Casu, in arte Penelope Please

Savona. Era sicuramente un personaggio noto e la sua morte, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, è stata accolta con profonda tristezza da tutti coloro che lo conoscevano.

Marco Marras Casu, 50 anni, in arte Penelope Please, ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo e del teatro, portando alla ribalta in modo talentuoso il suo alter ego.

Nel 2020 a Torre del Lago, in Toscana, aveva vinto il titolo di Miss Drag Queen Italia, con la parodia della canzone di Elodie Andromeda trasformata in Androloga, ma non solo. La sua voce e la sua simpatia irriverente sono stati ingredienti sagaci e di successo su Radio 104, l’emittente ligure con studi nella città della torretta dove con genio e sregolatezza Marco ha condotto la trasmissione “On air”.

Da parte della redazione di IVG le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco.