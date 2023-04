Savona, chiesa gremita per la prova generale dei “Mottetti”: cresce l’attesa per la processione del Venerdì Santo

Savona. Un folto pubblico di spettatori ha gremito ieri sera la Chiesa parrocchiale San Francesco da Paola, in piazza Bologna, nel quartiere Villapiana, per la prova generale dei “Mottetti”, i brani che ascolteremo venerdì 7 aprile durante la Processione del Venerdì Santo. Il gruppo corale orchestrale ha fatto risuonare le suggestive note di “Jesu”, “Saevo” e “Crucem tuam”, composti nell’Ottocento appositamente per la manifestazione ed eseguiti solo in tale occasione.

Intanto fervono i preparativi e cresce l’attesa per la tradizionale processione del Venerdì Santo, evento di fede e devozione popolare organizzato dal Priorato Generale delle Confraternite del centro storico, che dopo sette anni tornerà lungo le vie e nelle piazze simbolo della città. Quest’anno il turno di Priorato Generale spetta alle “cappe blu” della Confraternita Nostra Signora di Castello, che aprirà e chiuderà il corteo sacro con la propria Croce di Passione e l’Arca della Santa Croce.

La processione partirà alle ore 20:30 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta e proseguirà in via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV. “Notizia dell’ultima ora” è che a portare la settecentesca “cassa” lignea del “Cristo legato al palo”, custodita nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, saranno i portatori della comunità indiana del Kerala, residente nel territorio savonese.

Mentre le “casse” entreranno in piazza Sisto IV don Giovanni Margara le descriverà e farà un breve commento. Al termine il vescovo Calogero Marino impartirà la benedizione con la reliquia della Santa Croce dal balcone del Municipio. I gruppi corali e strumentali che animeranno l’evento sarà statico in via Paleocapa, all’altezza di via Pia. In caso di maltempo la processione non potrà svolgersi e gli oratori rimarranno aperti fino alle ore 23.