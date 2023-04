Savona Calcio. Tredici anni fa il salto in C2, ora due club e “Bacigalupo” vuoto da 4 anni

Era il 18 aprile 2010 e il Savona pareggiando 1 a 1 sul campo dell’Acqui tornava tra i professionisti, nell’allora Serie C2 (qui gli highlights della partita). Era la squadra dell’imprenditore Andrea Pesce e di mister Salvatore Jacolino. Fra circa tre settimane invece, ricorreranno i 10 anni dalla promozione in Serie C1 del 5 maggio 2013: presidenza Dellepiane, guida tecnica di Ninni Corda. In un decennio, si è passati dalle soglie della Serie B ad avere, allo stato attuale, un Savona in Prima Categoria senza giocatori e senza staff tecnico e un neonato Città di Savona di cui si attendono sviluppi a stretto giro di posta. Al contempo riflesso dei problemi del Savona in passato e causa attuale della poca appetibilità della piazza per lo stato in cui versa è lo stadio “Bacigalupo”, il cui manto erboso è stato irrorato d’acqua tutta la stagione ma mai calpestato da tacchetti.

Tante realtà più piccole tra Serie C e Serie D

Le vicende di come si sia giunti a questa situazione desolante sono note. Le promesse del milanese Patrassi si sono tramutate in meno di un anno nel fallimento. Ora però è dal 2019, con in mezzo la pandemia, che a Savona non si riesce a riportare la squadra di un capoluogo di provincia nella categoria di competenza, almeno la Serie D. Una situazione sportivamente grottesca visto che, senza guardare troppo lontano, l’Entella se la gioca per la promozione in Serie B, il Sestri Levante giocherà in Serie C, il Vado è ai vertici della Serie D come la Sanremese, il Ligorna – squadra di un quartiere di Genova – è quinto in Serie D. E gli esempi si sprecano, con la Cairese che si sta attrezzando per salire in Serie D e con l’Albenga pronto ad approdare in quarta serie.

Il “caso” Marinelli. Occasione sprecata?

E parlare di Albenga significa ripercorrere i capitoli della storia più recente del Savona visto che la squadra che ha ammazzato il campionato di Eccellenza è stata costruita da Simone Marinelli, il tipster che lo scorso anno era alla presidenza del Savona e che aveva speso una caterva di denaro per vincere una Prima Categoria sfumata per pochi centimetri nello spareggio contro la Sampierdarenese (qui la lettera con cui Marinelli si è dimesso dalla presidenza). Vedendo quanto accaduto in terra ingauna, viene da chiedersi in primis se non sia stata un’occasione persa visto che l’ex patron biancoblù ha dimostrato di disporre delle risorse per consentire il salto in Serie D e pertanto è legittimo pensare che avrebbe potuto portare gli Striscioni almeno in Eccellenza.

Imprenditoria savonese per ora non pervenuta

Risulta abbastanza sconcertante vedere come di fatto non vi siano imprenditori savonesi determinati nell’intraprendere il progetto del rilancio del Vecchio Delfino. Sempre che non vi sia qualcuno che al momento preferisce rimanere nell’ombra. L’ultimo imprenditore locale è stato Leonardo Mordeglia, i cui fuochi d’artificio si sono spenti nel giro di una mezza estate in maniera abbastanza surreale, stando al racconto di Marinelli nella conferenza stampa indetta sul tema. In estate, il club è passato all’avvocato romano Massimo Cittadino che, dopo essere entrato subito in scontro con il Comune per la questione stadio, ha fatto molte promesse e collezionato una contestazione costante. Alla fine i camerunensi esistevano veramente, ma al momento – dopo aver liquidato squadra e mister – non si conosce al momento nulla di come Cittadino intenda procedere. Le sue ultime dichiarazioni riguardavano un tentativo di acquisto di una matricola per giocare in Eccellenza.

Cantiere Città di Savona

Molte speranze sono riposte nel Città di Savona, partito con molte ambizioni sebbene quanto detto in conferenza stampa sia soltanto la bozza di un progetto di cui si dovrebbero avere novità già nel corso di questa settimana (la conferenza completa).

Bacigalupo, perché non in sintetico?

Chiudendo con un pensiero sul Bacigalupo, che è un impianto comunale, l‘amministrazione potrebbe forse prendere in considerazione l’idea di investire sul terreno di gioco rendendolo sintetico, come tutti gli altri campi da calcio comunali. Così facendo l’impianto, per quanto malconcio a livello di spogliatoi visti gli anni di inutilizzo, diventerebbe nettamente più appetibile dato che la società che lo avrebbe in gestione potrebbe sfruttarlo infinite volte di più rispetto al terreno naturale rendendolo davvero la propria “casa” ed evitando così di dover vagare per gli altri impianti comunali come anche il Savona dei bei tempi ha sempre fatto.