Savona Calcio, torna a parlare Massimo Cittadino: “Puntiamo sul Bacigalupo. Fusione con altri club? Se saltasse disposti a valutare offerte”

Savona. Dopo un lungo periodo di assenza riecco Massimo Cittadino. Il presidente del Savona Fbc, irreperibile per circa un mese a causa di alcuni problemi di salute, sembrerebbe essere tornato in scena con l’intenzione di restare. Ieri, come noto, il Vecchio Delfino ha terminato il suo percorso in campionato, una stagione turbolenta che ha visto gli Striscioni classificarsi all’ottavo posto del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria.

Ad emergere durante l’annata la grande coesione instaurata all’interno dello spogliatoio e la forte connessione tra squadra e tifosi i quali ieri, nei confronti della proprietà, sono stati categorici: “Finisce la stagione ma non la contestazione, Cittadino vattene!” In questo senso, ovvero la possibilità di trattare la cessione del titolo sportivo, il presidente biancoblù è tornato ad aprire uno spiraglio.

L’intervista rilasciata da Cittadino ha infatti trattato numerosi temi tra cui la ricerca delle figure necessarie per ricomporre uno staff tecnico e un organigramma societario, ma anche l’interesse per lo stadio “Valerio Bacigalupo”, la volontà di allestire un settore giovanile e tanto altro ancora.

Il bilancio stagionale

Senza fronzoli, il presidente del Savona ha risposto: “La stagione attuale, come già dichiarato, è stata interlocutoria. Siamo arrivati a Savona a metà agosto trovandoci di fronte ad una situazione del tutto ingarbugliata, con un presidente e un tecnico dimissionari e dei calciatori con lauti rimborsi spese. Frumento è stato abile riuscendo in poco tempo a riallestire una squadra per tentare di vincere il campionato ma a dicembre, dopo le due sconfitte consecutive contro Letimbro e Pra’, ci siamo resi conto che i costi erano troppo elevati.

Non volevamo diminuire la competitività della rosa, ma non potevamo più sostenere quel tipo di spesa senza ottenere dei risultati. Ho voluto comunque che il campionato si portasse a compimento come abbiamo promesso, ma non mi aspettavo niente di diverso da ciò che abbiamo ottenuto”.

La stoccata al mister e il Savona che verrà

In seguito, Cittadino ha proseguito dichiarando: “I giochi portati avanti da Frumento li conosciamo tutti, ha cercato di destabilizzare l’ambiente insieme a Quintavalle nonostante i nostri progetti fossero ben chiari.”

“Ora – ha continuato l’intervistato – programmeremo la nuova stagione, dopo questa parentesi relativa a questioni mie personali riprenderemo il lavoro iniziato per valutare la possibilità di una fusione indispensabile per il raggiungimento di una categoria superiore. Sto portando avanti da tempo alcuni contatti con allenatori che reputo di grande profilo, la composizione della futura rosa e dello staff tecnico dipenderanno da questa scelta.”

L’apprezzamento per Maddalena e la ricostituzione del settore giovanile

Dopo le dimissioni dello staff tecnico (pervenute in data 9 febbraio, ndr) e quelle di Umberto Maddalena (presentate il 22 marzo, ndr), la proprietà del sodalizio biancoblù sembrava essere rimasta da sola. All’improvviso però, ecco il colpo di scena: “Proverò a convincere Maddalena a rimanere con noi. È una persona per bene, spero resti”.

Per quanto riguarda il settore giovanile invece, è spuntato nuovamente il nome di Gianfranco Pusceddu: “Vorrei chiudere le trattative aperte con lui, avrebbe carta bianca per la strutturazione di un nuovo organigramma puntando su nuove strutture e nuovi tecnici. Subito dopo Pasqua cercherò di chiudere queste situazioni, prima di star male avevo già scelto anche allenatore e direttore sportivo. Ho fretta di capire se si potrà finalizzare”.

L’arrivo a Savona e la “questione Bacigalupo”

Cittadino ha poi proseguito tentando di sedare la polemica inerente alla sua distanza dalla squadra: “La critica sul fatto che siamo poco a Savona la accetto fino ad un certo punto, al momento mi interessa maggiormente capire se riusciamo a portare a casa il risultato della fusione per poter ricominciare un rilancio programmato e serio della compagine calcistica”.

Il presidente ha poi proseguito trattando la ‘questione Bacigalupo’: “L’assessore sostiene di non avermi mai sentito nell’ultimo periodo? Ha ragione, i miei problemi di salute me lo hanno impedito. Nei prossimi giorni gli invierò una mail nella speranza di poterlo incontrare. Ovviamente ci presenteremo alla manifestazione d’interesse per lo stadio”.

Rimborsi spese, “nuovo” Savona e l’apertura in caso di mancata fusione

Cittadino ha concluso la propria intervista dichiarando: “Il nuovo Savona per noi è sicuramente un danno, purtroppo alcuni membri della società ne hanno favorito la nascita. Ci tengo tuttavia a rinnovare il mio in bocca al lupo alla nuova compagine, questo anche se avrei preferito più onestà e correttezza nei miei confronti.”

“Sul fronte rimborsi spesa – ha continuato il presidente degli Striscioni – posso rassicurare dicendo che manca soltanto l’ultimo mese che erogheremo prossimamente”.

Infine è arrivata un’inaspettata apertura: “Se la fusione che ci consentirebbe di giocare in categorie superiori non andasse in porto e qualcuno si presentasse con un’offerta congrua, potremmo tornare a valutare la cessione del titolo sportivo”.