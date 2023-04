Savona Calcio, parola a ‘Bino’ Beani per l’ultima intervista stagionale: “Bilancio positivo, contenti di aver vinto”

Savona. Ieri presso un “Ferruccio Chittolina” gremito il Savona ha disputato l’ultima gara della propria stagione. Al termine di un match decisamente frizzante i biancoblù di mister Frumento si sono imposti con il risultato di 1-2 nei confronti della Vadese guidata da Tony Saltarelli.

Mattatore e match winner della sfida è stata Lorenzo ‘Bino’ Beani, centrocampista offensivo autore di un’esaltante doppietta. Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del giocatore degli Strisiconi, il quale ha esordito dichiarando: “Il bilancio stagionale non può che essere positivo, abbiamo fatto un miracolo sportivo per le situazioni verificatesi in campo e fuori. Come di consueto un grazie va ai nostri splendidi tifosi, meritano questa vittoria e tutti i nostri sforzi. Esultare con loro dopo i gol è stato emozionante, un bel modo per concludere l’annata”.

In seguito l’intervistato ha proseguito guardando al futuro: “Indossare la maglia del Savona è sicuramente un privilegio, per il prossimo anno parleremo e vedremo. A breve forse disputeremo una partita di beneficenza”. Infine Beani ha concluso dichiarando: “Siamo davvero contenti di aver vinto anche se non ci giocavamo nulla, da qui il motivo dell’euforia proveniente dallo spogliatoio. Ne approfitto per augurare il mio in bocca al lupo a Stefano Caredda (infortunatosi al costato durante il match, ndr), speriamo che stia bene.”