Savona Calcio, lo spogliatoio replica a Cittadino: “Ricevuto il rimborso di dicembre a fatica, poi più nulla. Basta menzogne”

Savona. Il fatto che le dichiarazioni di Massimo Cittadino avrebbero creato dibattito in città, era nell’aria. Ieri il presidente biancoblù, dopo un periodo di assenza, è tornato a parlare dei programmi della proprietà per il futuro del Savona Fbc, un’intervista che tuttavia ha toccato anche il rovente tema dei rimborsi spesa ai giocatori impegnati quest’anno con la casacca del Vecchio Delfino.

Cittadino ha dichiarato di aver saldato tutte le mensilità dovute tranne quella relativa all’ultimo mese, una versione smentita categoricamente dallo spogliatoio attraverso un comunicato: “Abbiamo ricevuto a fatica dicembre, poi di gennaio, febbraio e marzo nessuna traccia. Non abbiamo più chiesto nulla e non vogliamo più niente, tuttavia non possiamo accettare che vengano raccontate questo tipo di falsità. Speriamo di non dover più leggere questo tipo di menzogne”.

Lo scontro tra proprietà e spogliatoio dunque, nonostante il termine della stagione, prosegue: la tempesta sembra lontana dal diradarsi attorno all’orbita del Vecchio Delfino.