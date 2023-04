Savona Calcio, l’immagine della stagione: vince il gruppo, ora tocca alla proprietà

Savona. Un’immagine spesso, vale più di mille parole. Una fotografia infatti, nella maggior parte dei casi, non ritrae solo un momento, ma una vera e propria storia che, un giorno, potrà tornare ad essere vissuta. Ieri il Savona Fbc ha disputato la sua ultima gara stagionale concludendo un’annata che, inizialmente, ha visto la squadra di mister Frumento non perdere mai tra campionato e Coppa Liguria, questo salvo poi vedere la formazione venire privata di alcuni dei suoi migliori elementi prima della sosta natalizia a causa delle due sconfitte rimediate contro Letimbro e Pra’.

Dichiarazioni roboanti, conferenze stampa chiarificatrici, forti prese di posizione, rese dei conti: la stagione del Savona è stata tutto questo e molto altro ancora, mesi in cui probabilmente si è parlato davvero troppo di ciò che è accaduto extra-campo senza concentrarsi quanto si sarebbe dovuto sugli avvenimenti all’interno del rettangolo verde. Il Vecchio Delfino infatti, nonostante tutto, ha dimostrato di avere un’anima, un grande cuore, una grinta smisurata e, soprattutto, un gruppo di giocatori che, senza dubbio, verrà ricordato.

Carlo Porta, Edoardo Barbara, Fabio Fancellu, Giacomo Brazzino, Matteo Esposito, Nicolò Apicella, Eraldo Kuci, Andrea Marrapodi, Giulio Antonelli, Andrea Fontana, Michele Cavallaro, Cristian Dalipi, Alessandro Panaro, Lorenzo Beani, Andrea Lanzarotti, Roman Bruzzone, Stefano Caredda, Giovanni Mela, Marco Rapetti, Daniele Diroccia e Riccardo Quintavalle, sono questi i nomi che, insieme a Matteo Matarozzo, Stefano Pondaco, Daniele Brema, Jonathan Moscino, Pietro Fasce e Giacomo Sofia (presenti nella prima parte di stagione) rimarranno nel cuore dei tifosi.

Un qualsiasi altro gruppo infatti avrebbe potuto decidere di gettare la spugna, ma non quello formato dagli uomini precedentemente citati i quali, guidati dal condottiero Ermanno Frumento, indirizzati dai consigli della segretaria Simonetta Barberis e supportati dall’immensa disponibilità di Giampaolo Pellegrino e Andrea Delfino, sono riusciti a condurre in porto una nave che, al momento, non si sa se tornerà a salpare.

Ieri infine, per chiudere il cerchio di una stagione ai limiti della schizofrenia con una ciliegina, erano presenti al “Chittolina” per assistere alla partita degli Striscioni gli ormai arcinoti giocatori camerunensi (clicca QUI per ascoltare le loro dichiarazioni), ragazzi accolti dallo spogliatoio biancoblù sventolando la bandiera della loro nazione d’origine (come dimostrato dalla foto presente in apertura, ndr).

In conclusione, il bilancio stagionale del Savona vede il raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Liguria (con la semifinale sfumata soltanto ai calci di rigore) e una lusinghiera ottava posizione in classifica (a -10 dalla zona playoff).

Adesso toccherà al presidente Cittadino compiere le prossime mosse: pianificare la prossima annata non sarà cosa facile e, in tal senso, la nascita del Città di Savona potrebbe rappresentare un ulteriore grattacapo per l’imprenditore romano. Il tempo quindi stringe: la piazza sembra ormai stufa di “galleggiare”, l’augurio è che il prossimo anno Savona possa tornare a solcare.