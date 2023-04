Savona, approvata la Tari 2023: tariffa invariata per le utenze domestiche

Savona. La giunta ha approvato la Tari 2023 che i savonesi pagheranno nel 2024.

Due i dati da sottolineare. La tariffa resta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno. Facendo una media tra le fasce in cui sono suddivide le categorie domestiche non si rilevano incrementi. Mentre per le categorie non domestiche, si ha un lieve ritocco nell’ordine dello 0,4%.

La tariffa resta inalterata nonostante si sia proceduto ad abbattere una quota pari al 50% dei crediti insoluti, ovvero dei bollettini Tari non pagati negli anni scorsi e già diventati cartelle esattoriali non riscosse e che per legge vanno ripartiti sulla generalità degli utenti Tari

Spiega l’assessore al Bilancio, Silvio Auxilia: “La Tari decisa oggi è calcolata sulla base dei costi sostenuti nel 2021. Lo prevede la legge per la quale è necessario anche abbattere il bagaglio di insoluti che quando ci siamo insediati ammontava a 2 milioni e 800mila euro circa. Lo stiamo facendo in maniera graduale – il 30% dell’ammontare recuperato nel 2022 e il 50% quest’anno – anche per evitare che ci sia un effetto shock in bolletta”.

L’assessore ricorda anche che “gli avvisi Tari che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni riguardano la tariffa approvata dalla giunta lo scorso anno e comprendono la prima rata della Tari 2023 oltre che l’eventuale conguaglio a saldo della Tari 2022, come previsto dalla normativa nazionale”.