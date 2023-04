Sassello 2023, ecco gli incontri per conoscere il programma del candidato sindaco Marco Dabove e del suo gruppo

Sassello. Il candidato sindaco Marco Dabove e i membri del suo gruppo “SiAmo Sassello”, in corsa per le prossime elezioni, sono pronti a incontrare gli elettori con una serie di appuntamenti fino al 12 maggio.

“Il nostro programma è stato realizzato attraverso la collaborazione di tutti i componenti della lista, con le loro idee, venendo incontro alle necessità del nostro paese – illustra il leader Dabove -. Un programma dove nessuna categoria è stata esclusa e dove tutti sono coinvolti. Molte idee sono già in fase di progettazione e sono sostenibili con i conti comunali grazie a varie domande già presentate”.

“Per conoscerci e per spiegare le nostre idee per i prossimi 5 anni abbiamo organizzato diversi appuntamenti dove vorremmo confrontarci con le persone che abitano il nostro amato paese” esprime. Gli incontri si svolgeranno sabato 22 aprile alle 18 presso la “Sala dei Combattenti”; mercoledì 26 aprile alle 20,30 a Maddalena presso l’Ippica le Rocce (ex sala don Orione); venerdì 5 maggio alle 20,30 a Piampaludo; sabato 6 maggio alle 20,30 a Palo e venerdì 12 maggio alle 18 presso l’Hotel Pian del Sole.