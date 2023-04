Sassello 2023, il candidato sindaco Marco Dabove: “Pronti a migliorare il nostro territorio”

Sassello. Bagno di folla nel pomeriggio di ieri in occasione della presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco Marco Dabove per il Comune di Sassello in vista del voto per le prossime elezioni comunali nella località della Valle dell’Erro.

“SiAmo Sassello” si propone come una ventata novità che si fonda sul lavoro fatto negli ultimi dieci. Non solo per le donne e gli uomini messi in campo ma soprattutto per le idee e per gli ideali che questo giovane gruppo si propone di portare avanti nel prossimo mandato amministrativo” ha detto Dabove.

“Il primo, quello più assoluto, è il valore dell’identità. Essere fieri di vivere e lavorare per Sassello e per migliorare e potenziare il proprio territorio”.

La presentazione si è aperta con il discorso del candidato sindaco Marco Dabove, che ha esposto il programma, soffermandosi soprattutto su emergenza idrica, turismo e la residenza sanitaria di Sant’Antonio. Dopo si sono presentati i dieci candidati Lia Zunino, Mirko Assandri, Arianna Galatini, Tomaso Pronsati, Valerio Giardini, Betty Perrando, Riccardo Zunino, Giovanni Olgiati, Daniele Buschiazzo e Roberto Laiolo.