Sassello 2023, ecco il programma della lista per Gian Marco Scasso sindaco

Sassello. “La conoscenza e l’affetto nei confronti del nostro Paese, delle sue frazioni e delle persone che vi abitano ci hanno spinto ad intraprendere questa importante avventura, per coniugare esperienza, entusiasmo e voglia di fare. In una stagione di forte disaffezione per l’amministrazione del bene pubblico il primo obiettivo di “Noi per Sassello ” sarà quello di garantire disponibilità e capacità di ascolto verso i cittadini. Consapevoli di essere in un periodo di crisi della partecipazione, oltre che economica e sociale, ci presentiamo al servizio dei nostri concittadini con una compagine di volti nuovi animati da tanto entusiasmo, ma allo stesso tempo mettendo a disposizione serietà ed esperienza per rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio”. Lo si legge in una nota della lista “Noi per Sassello”.

“Siamo di fronte ad un periodo di continui cambiamenti nella gestione amministrativa e dei servizi ai cittadini, questo richiederà condivisione con il personale in organico, valorizzando non solo il patrimonio di risorse umane, che rappresentano l’esperienza e la competenza, ma anche una cultura organizzativa flessibile e orientata all’innovazione nelle logiche di efficienza ed efficacia”, fanno sapere.

Welfare

– Migliorare gli attuali livelli di welfare locale, puntando ad interventi tesi allo sviluppo economico e sociale sostenibile; è necessario mantenere e sviluppare un ampio ed articolato tessuto di servizi per gli anziani, con particolare attenzione ad una delle realtà più importanti e antiche in materia: l’Ospedale Sant’Antonio. Adottare interventi di attenzione per i non autosufficienti, i diversamente abili, le famiglie, le persone in difficoltà e gli adolescenti, favorendo politiche che promuovano inclusione ed integrazione;

Sviluppo economico

– Particolare riguardo verrà dedicato all’agricoltura, all’allevamento, alla selvicoltura, alla produzione di prodotti tipici (amaretti, formaggi, artigianato locale, funghi ed altro), al commercio, alle strutture ricettive e alla ristorazione in un contesto di scelte di promozione turistica e di tutela della qualità complessiva del territorio; particolare riguardo sarà riservato ai nostri giovani, che spesso lavorano in imprese a conduzione familiare: potranno trovare presso l’amministrazione il supporto e l’assistenza anche di consulenti esterni in vari settori.

Turismo

– Sassello viene visitata da molti escursionisti giornalieri, ma sono sempre meno i turisti che restano sul territorio per più giorni consecutivi.

Oggi il turismo non cerca solo luoghi, territori, enogastronomia, ma cerca anche esperienze, cose da fare. Solo l’unione di intenti tra privati (categorie, commercianti, ristoratori, strutture ricettive, ecc) e pubblica amministrazione può generare quella trasformazione brillante e innovativa che porterà nuovo lustro al nostro paese.

Risorse e servizi

– Fare attente politiche di bilancio nel rispetto delle risorse e dei parametri normativi; prestando attenzione alle tariffe (mensa, trasporto scolastico, imposte locali), offrendo comunque adeguati servizi per migliorare ed incentivare la stanzialità da parte dei cittadini nel comune di Sassello, con particolare riguardo anche alle frazioni;

Consulte ed associazioni

Il coinvolgimento della cittadinanza avverrà anche attraverso la creazione di nuove consulte, al fine di aumentare la partecipazione su diversi temi.

Oltre alla consulta già in essere delle associazioni di volontariato, saranno create anche consulte tematiche: ambiente e territorio (con i tecnici che operano in loco), agricoltura e allevamento, turismo e outdoor, commercianti, ecc

Sport e intrattenimento

– Riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, nell’ottica della funzionalità, ma anche del piacere di godere dell’ordine e del decoro urbano, dove i giovani possano praticare sport all’aria aperta e trovare un’accogliente luogo di aggregazione;

– Grande attenzione alle attività outdoor del nostro comune: trekking, bike, ciaspolate, nordic walking, ecc, per fidelizzare sempre di più un turismo che ama la natura e godere del nostro splendido territorio;

– Collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio che si impegnano sia dal punto di vista del divertimento e svago, al fine di offrire un pacchetto turistico sempre più ampio ed accattivante, che dal punto di vista meramente sportivo.

– Continua collaborazione con le Associazioni di volontariato del comune sia dal punto di vista del divertimento e svago al fine di offrire un pacchetto turistico sempre più ampio ed accattivante, non solo nel periodo estivo, bensì anche nelle stagioni più tranquille.

Croce Rossa e Volontari dei VVF

– Questa amministrazione lavorerà in stretta collaborazione con coloro che gestiscono le urgenze e le emergenze, mantenendo e supportando ciò che già esiste e fornendo collaborazione per la crescita e la valorizzazione dei volontari.

Decoro urbano

– Costante e accurata attenzione nel mantenimento dell’area “Parco Giochi”, porta d’ingresso del nostro paese e area di divertimento per i più piccoli;

– Necessaria e adeguata pulizia in particolar modo del centro storico, per affrontare possibili problematiche igieniche, ed anche semplicemente per abbellire e valorizzare il nostro abitato;

– Potenziamento della raccolta rifiuti in quelle aree pubbliche, dove si necessita di cestini in modo che le persone possano essere guidate nel giusto atteggiamento della gestione cartacce, lattine, bottigliette, ecc

– Manutenzione attenta e decorosa dei cimiteri con taglio e sfalcio dell’erba nel rispetto dei cari defunti;

Valorizzazione del territorio

– Valorizzare la riserva demaniale della Deiva, dove le persone hanno la possibilità di trascorrere piacevoli passeggiate a contatto con la natura, e fare in modo che possa diventare meta anche di gruppi all’interno dei quali possono esserci persone diversamente abili o con difficoltà motorie, che tramite semplici interventi da realizzare, possano avere l’opportunità anch’essi di praticare uscite in un’area naturale così bella, coadiuvandosi con servizi accessori;

Manutenzione delle strade

– Impegno costante e continuato per creare rapporti di sinergia con gli enti locali limitrofi, compresi gli enti provinciali, ANAS e Regione Liguria, al fine di perseguire obiettivi importanti quali: manutenzioni ordinarie e straordinarie delle vie di comunicazione, servizi sociali, turistici e di trasporto;

ACQUA: Manutenzione acquedotti e approvvigionamento

– Sarà cura dell’amministrazione sensibilizzare la comunità ad un uso consapevole dell’acqua, un bene sempre più prezioso, verranno presi contatti con gli enti preposti ed i comuni limitrofi al fine di instaurare tavoli di trattativa e progetti comuni per risolvere le problematiche di siccità diffuse e conosciute che vanno affrontate con serietà e lungimiranza.

EMERGENZA PESTE SUINA (PSA)

L’emergenza PSA ha gravissime conseguenze sotto molti punti di vista, l’ente comunale non ha autonomia di intervento, ma siamo convinti che si possa trovare il modo di cooperare. Il problema coinvolge più categorie: cacciatori, allevatori, coltivatori, fungaioli, boscaioli, chi pratica sport outdoor, chi semplicemente ha un orto casalingo e quindi, di conseguenza tutto l’indotto che queste attività generano, coinvolgendo così quasi tutta la popolazione.

Riteniamo che sia fondamentale una presa di posizione coesa da parte di tutto il paese, così da portare la nostra voce alle istituzioni.

FRAZIONI

– Maddalena, Palo, Piampaludo sono le nostre frazioni con tutti i loro ampi e bellissimi territori.

Inizieranno nei primi mesi di mandato una serie di riunioni con i residenti delle frazioni durante le quali si deciderà INSIEME quali sono gli interventi prioritari da realizzare, e compatibilmente con le risorse verranno calendarizzati nel periodo di mandato.