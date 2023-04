Sanità, gruppo PD: “Diventa legge l’assistenza ai senza fissa dimora, risultato importante per il diritto alla cura”

Liguria. E’ stata approvata all’unanimità la Proposta di legge n. 88: (Sansa, Centi, Candia, Pastorino, Vaccarezza, Brunetto, Arboscello, Garibaldi Luca, Rossetti, Ioculano, Tosi, Ugolini, Natale, Sanna): “Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora”.

La proposta di legge riconosce ai cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari; la facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per i cittadini italiani residenti in Italia.

La Giunta determina, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, le modalità per l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle Asl e per la scelta del medico di medicina generale e si adegua a eventuali normative nazionali che determinano ulteriori condizioni migliorative nell’assistenza ai senza fissa dimora. Il testo, infine, stabilisce impegna la Regione a sostenere l’approvazione di normative nazionali che perseguano gli stessi obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente a esse. La Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della legge presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, indicando il numero delle persone senza fissa dimora nel frattempo iscritte, il numero e la tipologia delle prestazioni erogate, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione della presente legge.

La legge sarà finanziata con 40 mila euro nel 2023.

“Avere una legge regionale che garantisce il diritto alla cura anche per le persone senza fissa dimora è una scelta di dignità e di rispetto verso chi spesso vive ai margini. Un passo di civiltà che impegna a garantire l’assistenza sanitaria di base anche alle persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio regionale, che fino ad oggi, in assenza di residenza, potevano accedere ai soli servizi di Pronto soccorso. La legge garantirà un’assistenza continuativa per curare e prevenire patologie, come per tutti i cittadini”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi.

Sono stati approvati tutti gli emendamenti, presentati da Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), fra i quali uno prevede una sperimentazione della legge di durata minima di un anno; un altro prevede che la giunti presenti, entro il primo anno dall’entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato di attuazione della norma e un terzo emendamento riduce i tempi di attuazione delle norme.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha ribadito il parere favorevole sottolineando il disagio di coloro che non hanno una dimora fissa e ha apprezzato la condivisione anche della maggioranza avvenuta durante il dibattito nella competente Commissione

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) è intervenuto in merito agli emendamenti presentati in aula.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha rilevato che la pandemia ha reso ancora più acuta la crisi economica aumentando il numero di persone che hanno perso la casa.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha dichiarato il pieno appoggio al provvedimento da parte della giunta e lo ha definito un atto molto importante.