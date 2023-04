Vado Ligure. Una prima vittoria sindacale nell’attuale fase della vertenza sulla Sanac di Vado Ligure: dal governo è arrivato un chiaro monito ai commissari di evitare ogni forma di spacchettamento dei siti produttivi del gruppo e quindi rimodulare il nuovo bando di vendita per mantenere tutti e quattro gli impianti industriali ancora operativi sul territorio nazionale.

E’ quanto è emerso nell’atteso incontro ministeriale di oggi, alla presenza di sigle sindacali di categoria e Regione Liguria. Dunque una buona notizia per lo stabilimento vadese i suoi 80 dipendenti, ora in cassa integrazione a rotazione, che nei giorni scorsi, anche con il presidio e il successivo incontro con il prefetto, avevano manifestato forti preoccupazioni sulle indicazioni commissariali in merito al futuro di Sanac, con riferimento ad una possibile vendita a pezzi dei comparti industriali, addirittura singole linee di produzione e terreni.

Una azione di smantellamento che era stata fortemente criticata dalle organizzazioni sindacali, pronte a nuove iniziative di protesta in merito alla procedura del nuovo bando, che ora dovrà essere aggiornato sulla base di quanto stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ad alimentare il clima di agitazione tra le maestranze anche il recente sopralluogo di alcuni tecnici, che avrebbero svolto attività propedeutiche per trasportare in altri siti del gruppo macchinari e attrezzature aziendali necessarie alla produzione.

L’obiettivo di scongiurare la chiusura della sede di Vado Ligure pare sia stato raggiunto, tuttavia la schiarita odierna rappresenta solo un primo passo nella ricerca di una soluzione adeguata in una vertenza che si trascina da anni e che mette a rischio un possibile sviluppo della stessa filiera dell’acciaio e del Piano Nazionale per la Siderurgia.

“Ora si attendono i contenuti del nuovo avviso che sarà pubblicato dai commissari di Sanac” affermano le organizzazioni sindacali, soddisfate dell’esito dell’incontro romano e del chiarimento su quelli che dovranno essere gli asset industriali di tutto il gruppo, compreso quelli di Vado Ligure.

Ma non solo il salvataggio del sito vadese, in quanto dal sottosegretario Fausta Bergamotto e dai dirigenti ministeriali è arrivato anche un nuovo impegno nella ripartenza di ordinativi da parte di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), ora controllata da Invitalia: sul tavolo, infatti, non solo una pregressa situazione debitoria in campo all’ex Ilva – con la pesante assenza di liquidità aziendale -, ma anche il dirottamento di commesse altrove, quando storicamente è stata proprio Sanac a fornire di refrattari industriali l’impianto di Taranto.

“Auspichiamo che possa essere un cambio di passo rispetto alla complessiva tutela di una azienda con professionalità d’eccellenza in un settore strategico, sia per il comprensorio savonese quanto a livello nazionale” concludono i sindacati.