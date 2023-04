Saldi estivi, anche in Liguria l’inizio slitta al 6 luglio. Benveduti: “Accolte le richieste delle categorie più rappresentative”

Liguria. Anche in Liguria l’inizio dei saldi estivi 2023 slitta a giovedì 6 luglio, con la conclusione delle vendite promozionali fissato a sabato 19 agosto. È quanto approvato dalla giunta regionale a seguito della delibera dell’assessore allo sviluppo economico e al commercio di Regione Liguria Andrea Benveduti.

La data d’avvio, secondo gli accordi presi in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dovrebbe coincidere ogni anno con il primo sabato del mese di luglio.

“Per il 2023 avrebbe coinciso col 1^ luglio, inizio giudicato eccessivamente prematuro dalle associazioni nazionali di categoria in Commissione sviluppo economico – spiega l’assessore Andrea Benveduti – Per questo, per un più efficace sostegno al tessuto commerciale ligure, abbiamo recepito le esigenze del settore. E, visto il parere favorevole trasmesso agli uffici regionali di Confcommercio-Federmoda Liguria e di Confesercenti Liguria-Fismo, associazioni di categoria che sono espressione maggioritaria del comparto, abbiamo accolto la proposta di spostamento della data di inizio dei saldi estivi 2023 da sabato 1^ luglio a giovedì 6 luglio, con termine sabato 19 agosto. Confermando il divieto di vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti i saldi, e dunque da sabato 27 maggio, come previsto dalla legge regionale numero 1/2007”.

“L’invito – aggiunge l’assessore – è, come sempre, quello di sfruttare anche queste occasioni per acquistare sotto casa e nei negozi di fiducia. Certamente il modo migliore per stringerci attorno a quei commercianti che, nonostante le continue difficoltà degli ultimi anni, hanno tenuto accese le loro insegne e le nostre città”.