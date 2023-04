Sabato 29 aprile a Laigueglia si scia sulla spiaggia con tante stelle del “circo bianco”

Laigueglia. Sarà una giornata di grande sport quella in programma sabato 29 aprile sulla spiaggia di Laigueglia. Lungo il litorale di uno dei “Borghi più belli d’Italia” andrà in scena la dodicesima edizione di “Sci on the beach”. Un evento sportivo di grande impatto mediatico, ma soprattutto importante perché squadre e campioni si sfideranno con sci e bastoncini per sostenere l’Airc.

Ai nastri di partenza ci saranno Erik Benedetto, istruttore nazionale e allenatore di Sci di Fondo; l’ex fondista Elisa Brocard e l’ex campionessa dello sci alpino Alessandra Merlin nonché il biathleta italiano più medagliato Dominik Windisch new entry dell’edizione di quest’anno.

Sono 21 le squadre che hanno confermato la loro partecipazione alla dodicesima edizione: 10 arriveranno dal Piemonte (6 Pragelato, 3 Valle Pesio e 1 Bardonecchia), 4 dalla Lombardia (Clusone), 6 dalla Valle d’Aosta ( 3 Valsavarenche, 2 Valle d’Aosta generiche e 1 Torgnon) e poi 1 Trentino Alto Adige con Anterselva.

Il campo gare verrà allestito tra i bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai Bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti. Previste sfide con le squadre ufficiali e squadre junior e poi Biathlon, Fat Bike, “Tiro allo slittino”, corsa con le ciaspole, ma non mancheranno sicuramente le novità. Presenti anche le “Shuttle Bike” biciclette sull’acqua da provare gratuitamente.

Questo il programma ufficiale della manifestazione: ore 9,30 apertura del villaggio; ore 11 Iscrizioni squadre e presentazione dei protagonisti; ore 12,30 Marcia Acquatica; ore 13 chiusura della prima parte dei giochi con “Tuffo in mare” di benvenuto dell’estate; ore 15 gara di biathlon; ore 15,30 gara di Fat Bike; ore 16 Gara di Slittino; ore 16,30 Gara di Ciaspole e alle 17 le premiazioni.